Kasaplardan Et Fiyatları Açıklaması

06.05.2026 02:31
Samsun Kasaplar Odası Başkanı, et fiyatlarının algıdan kaynaklandığını belirtti.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, kasaplarda satılan etin pahalı olmadığına dikkat çekerek, asıl fiyat algısının lokantalardaki ürünler üzerinden oluştuğunu söyledi. Şen, piyasada herhangi bir fiyat artışı beklemediklerini ve mevcut fiyatların korunacağını ifade etti.

Kurban Bayramı'na bir ay kala değerlendirmede bulunan Başkan Şen, "Diğer ürünlere gelen zamlara baktığınız zaman kırmızı ete gelen zam hiçbir şey değil. Bazı kalemlerde ürünlere afaki zamlar yapılırken, kırmızı ete son 2 senede yüzde 100 zam gelmemiştir. Bugün etin kilosu 800-1.000 TL arasında satılıyor. Vatandaşlar pahalı dediği ete 4-5 bin TL hesap ediyor. 100 gram ete 500 TL veriyorlar, pahalı demiyorlar ama kasaptan 1 kilo etle 4 çeşit yapınca 'et pahalı' oluyor. Ete gelene kadar birçok ürüne bakmak lazım. Biberin, domatesin kilosu 200-300 TL. Bence gerçek anlamda kırmızı et pahalı değil. Ete gelen zamma ben zam demiyorum. Kırmızı et fiyatları 2-3 senedir yerinde sayıyor" dedi.

"Kilosu 150 TL'ye satılan işkembenin bir tas çorbası 250 TL'ye satılıyor"

Sakatatta da kırmızı et gibi kasap ve lokanta fiyat farkının oldukça fazla olduğunu ifade eden Ömür Şen, "Sakatatlar eskiden et ile yarı yarıya fiyattaydı. Kırmızı et bin TL ise sakatat 500 TL'ydi. Bugün ciğerin kilosu 650 TL, kelle etinin kilosu 350 TL, işkembenin kilosu 150 TL. Geçen yıl işkembe yine 150 TL'ydi. Ciğerin kilosu 500 TL'ydi. Bir tabak işkembe içsen 250 TL, oysa 1 kilo işkembe 150 TL. Kelle-paça çorbası içersen fiyatı 250-300 TL. Oysaki etin kilosu 350 TL. Halk dilinde bir algı oluştu ama etin pahalı olduğu düşüncesine katılmıyorum" diye konuştu.

"Kırmızı ete zam beklemiyoruz"

Bayrama kadar kırmızı ete zam beklemediklerinin altını çizen Şen, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kırmızı ete zam beklemiyoruz. Standart fiyatlar olacak. Geçen Kurban Bayramı'nda hisse fiyatları 20-25 bin TL civarındaydı. Bu sene de 35 bin ile 40 bin TL arasında değişiyor. 35 kilo et alan 30 bin TL, 40 kilo et alan da 35 bin TL civarında para ödeyecek. Bunun içerisinde kesim, parçalama da dahil. Kurbanlık malda da bir sıkıntı yok. Son yıllarda yurt dışı bağışları da oldukça arttı. Daha önceden kurban kesenlerin yüzde 30'luk kesimi yurt dışındaki ülkelere kurban bağışı yapıyor" şeklinde konuştu.

Kırmızı et fiyatları Samsun'da ortalama kıyma kilo 900 TL, kuşbaşı kilo 950 TL, löp et kilo bin100 TL, kontrafile kilo bin 240 TL, antrikot kilo bin 400 TL ve dana bonfile de kilo bin 600 TL civarında tüketiciye sunuluyor. - SAMSUN

