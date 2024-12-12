Kasım 2. El Oto Raporu Yayınlandı

Ekonomi

Quick Finans'ın 2. El Oto Raporu'nun kasım verileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans'ın SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun kasım raporunda, sektöre dair önemli eğilimler paylaşıldı.

Rapora göre, 2024 Kasım'da 0 kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 Kasım'a göre yüzde 5,3 artarak 121 bin 94 oldu. 2024 Ocak-Kasım dönemi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 68 bin 260 olarak gerçekleşti. Buna göre 2024 sonunda, geçen yılın satış rakamlarına ulaşılması yönündeki beklenti yükseldi.

2. el oto pazarı satışlarında sonbaharla başlayan hareketlenme devam etti. Yıl sonu 0 km araç kampanyalarının etkisi ise faiz indirimine dair beklentilerin gerçekleşmemesi, alternatif yatırım araçlarının getirilerinin yüksek olması nedeniyle beklenen düzeye ulaşamadı.

Regülasyonlardaki kısıtlamalara bağlı olarak, senetli satış sistemlerine talep arttı ve kredi kartı kullanımına yönelim güçlendi. 2. el oto pazarında alımlar, daha çok nakit birikim ve takasa verilen araç ile yapıldı.

Beklenen talebin gerçekleşmemesi sebebi ile 2. el oto satıcıları, düşük kar marjına razı gelerek iş sürekliliğini sağlamaya çalıştı. Tüm bu gelişmeler sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan bireysel taşıt kredilerinde yıl sonuna göre yüzde 16,4 daralma gerçekleşti.

Yılbaşına göre, araçların stokta kalma sürelerinde gerileme yaşandı. Pazar genelinde, araçların ortalama satışta kalma süresi ocak ayında 70 gün iken, kasım ayında 53 güne geriledi. 48 günle B segmenti, en hızlı satılan araç kategorisi oldu. Onu, 50 günle C segmenti, 63 günle D segmenti, 76 günle E segmenti takip etti.

2024 yılı boyunca, bireysel ve bayi-galerilerinde araç satışlarının pazar payları, dengeli bir seyir izledi. Kasım ayında bireysel satıcıların pazar payı, hafif bir yükselişle yüzde 61,63'e ulaşırken, 2. el oto satıcılarının payı yüzde 37,67 oldu.

Kasım ayında, araçların kasa tiplerine göre pazar payında, "sedan" araçlar yüzde 49,60 ile lider konumunu korudu. "Hatchback" araçlar yüzde 34,09 ile ikinci sırada yer alırken, SUV segmentinde ise yüzde 11,38 ile küçük bir gerileme gözlendi.

2024 yılı boyunca, ikinci el araç satışlarında otomatik vites araçlar yüzde 54 seviyesine ulaşarak manuel araçların önünde seyretmeye devam etti. Yılın ilk aylarında yüzde 51 seviyelerinde satılan otomatik vites oranı, yaz aylarında yüzde 53'e ulaşırken, eylül ve ekimde ise yüzde 54,74 ile zirve yaptı. Manuel vites araçların satışı ise yüzde 48 seviyesinden başlayarak yıl boyunca kademeli bir düşüş yaşadı ve kasım ayında yüzde 45,74 seviyesine geriledi.