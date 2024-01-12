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Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörleri Ciro Endeksi Kasım 2023'te Yüzde 66,1 Arttı - Son Dakika
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Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörleri Ciro Endeksi Kasım 2023'te Yüzde 66,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım 2023'te sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,1 artış gösterdi. Detaylara bakıldığında, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,7, ticaret ciro endeksi yüzde 71,3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 61,2 artış kaydetti. Aylık bazda ise ciro endeksi yüzde 3 artış gösterdi.

Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörleri Ciro Endeksi Kasım 2023\'te Yüzde 66,1 Arttı
12.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:58
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 66,1 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında kasımda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,7, ticaret ciro endeksi yüzde 71,3, hizmet ciro endeksi yüzde 61,2 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Kasım 2023'te aylık bazda yüzde 3 arttı. Anılan ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,5, inşaat ciro endeksinde yüzde 3,8, ticaret ciro endeksinde yüzde 3,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 2,3 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

EndekslerAylık değişimYıllık değişim
Toplam Ciro366,1
SANAYİ2,554,6
Madencilik ve taş ocakçılığı-2,758,5
İmalat2,654,4
İNŞAAT3,898,7
TİCARET3,471,3
HİZMET2,361,2
Ulaştırma ve Depolama144,2
Konaklama ve yiyecek5,187,4
Bilgi ve iletişim1,378,8
Gayrimenkul-2,49,1
Mesleki, bilimsel ve teknik4,690,6
İdari ve destek3,194,9

Kaynak: AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörleri Ciro Endeksi Kasım 2023'te Yüzde 66,1 Arttı - Son Dakika


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