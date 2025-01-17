Kasım 2024 KVDB Stoku Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kasım 2024 KVDB Stoku Azaldı

Kasım 2024 KVDB Stoku Azaldı

TCMB, Kasım 2024 itibarıyla kısa vadeli dış borç stoğunun 178,8 milyar USD'ye gerilediğini açıkladı.

17.01.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku istatistiklerini açıkladı. Buna göre, KVDB stoku bir önceki aya göre, yüzde 0,8 oranında azalarak kasım ayı itibarıyla 178,8 milyar ABD dolarına geriledi.

TCMB, 2024 yılı kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azalarak kasım ayı itibarıyla 178,8 milyar ABD dolara geriledi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku da yüzde 1,4 oranında azalışla 232,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azalarak 81,6 milyar ABD doları olurken Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 oranında azalarak 36,1 milyar ABD dolarına geriledi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 23,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 4,7 oranında azalışla 18,7 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında azalarak 18,8 milyar ABD dolarına gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 3,0 oranında azalarak 20,3 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 61,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,8 oranında artarak 56,5 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 artarak 4,5 milyar ABD dolarına yükseldi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Usd, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım 2024 KVDB Stoku Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:47 MEB’den yeni yönetmelik İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:16:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kasım 2024 KVDB Stoku Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.