Kasım 2024 Ödemeler Dengesi

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi.

Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 39 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 645 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet 402 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 585 milyon dolar ve 430 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 736 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 476 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 260 milyon dolar net artış oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bu ay diğer sektörler 146 milyon dolar net geri ödeme yaparken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3 milyar 226 milyon dolar ve 174 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 327 milyon dolar net artış kaydetti.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Kasım 2024 Ocak-Kasım A- CARİ İŞLEMLER HESABI -2.871 -5.606 1. İhracat 21.923 234.203 2. İthalat 27.158 284.237 Mal Dengesi -5.235 -50.034 3. Hizmet Gelirleri 8.084 105.539 4. Hizmet Giderleri 4.359 47.501 Mal ve Hizmet Dengesi -1.510 8.004 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.139 12.184 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.581 26.210 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -2.952 -6.022 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 81 416 B. SERMAYE HESABI 1 -117 C. FİNANS HESABI -5.724 -23.558 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 557 5.762 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.139 9.600 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.101 23.410 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 2.330 35.822 11.1. Hisse Senetleri 39 -2.584 11.2. Borç Senetleri 2.291 38.406 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -1.380 17.755 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 0 15 12.3. Bankalar -1.160 10.680 12.4. Diğer Sektörler -220 7.060 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.533 25.063 13.1. Merkez Bankası -1.178 -10.411 13.2. Genel Hükümet 174 364 13.3. Bankalar 2.752 32.457 13.4. Diğer Sektörler 785 2.653 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 2.854 17.835 D. NET HATA VE NOKSAN -1.527 -15.785 GENEL DENGE -1.327 -2.050 E. REZERV VARLIKLAR 1.327 2.050 14. Resmi Rezervler 1.327 2.050 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA