Kasım 2024 Ödemeler Dengesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kasım 2024 Ödemeler Dengesi

TCMB'nin verilerine göre, Kasım 2024'te cari açık 2.871 milyon dolar, net yatırımlar 1.811 milyon dolar.

13.01.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi.

Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 39 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 645 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet 402 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 585 milyon dolar ve 430 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 736 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 476 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 260 milyon dolar net artış oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bu ay diğer sektörler 146 milyon dolar net geri ödeme yaparken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3 milyar 226 milyon dolar ve 174 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 327 milyon dolar net artış kaydetti.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Kasım2024 Ocak-Kasım

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-2.871-5.606
1.İhracat21.923234.203
2.İthalat27.158284.237

Mal Dengesi-5.235-50.034
3.Hizmet Gelirleri8.084105.539
4.Hizmet Giderleri4.35947.501

Mal ve Hizmet Dengesi-1.5108.004
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.13912.184
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.58126.210

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-2.952-6.022
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler81416
B.SERMAYE HESABI1-117
C.FİNANS HESABI-5.724-23.558
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi5575.762
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.1399.600
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.10123.410
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu2.33035.822
11.1.Hisse Senetleri39-2.584
11.2.Borç Senetleri2.29138.406
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-1.38017.755
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet015
12.3.Bankalar-1.16010.680
12.4.Diğer Sektörler-2207.060
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.53325.063
13.1.Merkez Bankası-1.178-10.411
13.2.Genel Hükümet174364
13.3.Bankalar2.75232.457
13.4.Diğer Sektörler7852.653

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları2.85417.835
D.NET HATA VE NOKSAN-1.527-15.785

GENEL DENGE-1.327-2.050
E.REZERV VARLIKLAR1.3272.050
14.Resmi Rezervler1.3272.050
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım 2024 Ödemeler Dengesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kasım 2024 Ödemeler Dengesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.