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Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu - Son Dakika

Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu

03.12.2021 10:58

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belirlendi. Kasım ayının yüzde 24,81'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu patlıcan oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 38,76 ile karnabahar oldu.

Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 24,81 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda görüldü.

FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; geçen ay, patlıcandaki fiyat artışını yüzde 21,71 ile sivri biber, yüzde 19,55 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 18,45 ile mücevher, yüzde 15,24 ile domates, yüzde 14,16 ile tüp gaz ücreti yer aldı.

FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda oldu. Bunu yüzde 21,42 ile ıspanak, yüzde 20,12 ile kıvırcık, yüzde 17,54 ile limon, yüzde 14,44 ile pırasa takip etti.

AYLIK BAZDA FİYAT DEĞİŞİMLERİ

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 'patlıcan', en çok düşen 'karnabahar' oldu

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 'patlıcan', en çok düşen 'karnabahar' oldu
Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün patlıcan , en çok düşen ise karnabahar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün 'patlıcan', en çok düşen ise 'karnabahar' oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu - Son Dakika
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