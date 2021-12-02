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Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı - Son Dakika

Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı

02.12.2021 10:54
Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı

ODD verilerine göre, 2021 Kasım'da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 azalarak 42 bin 982 adete düştü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda yıllık yüzde 24.9 küçüldü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) güncel verileri, otomobil ve hafif ticari araç pazarının kasım ayında yıllık yüzde 24.9 daraldığını ortaya koydu.

ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜŞÜŞ

Buna göre, 2021 Kasım'da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 azalarak 42 bin 982 adete düşerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9.2 artarak 17 bin 234 oldu.

Otomobil pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 30 azalırken, hafif ticari araç pazarı aynı ortalamalara göre yüzde 7.4 azaldı.

HAFİF TİCARİ PAZARINDA ARTIŞ

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ise geçen yıla göre yüzde 2.1 oranında azalarak 518 bin 294 adet olurken, aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12.7 artarak 156 bin 813 adede ulaştı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 86.6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 280 bin 235 adetle yüzde 54.1 pay, B segmenti otomobiller 164 bin 963 adetle yüzde 318 pay aldı.

EN ÇOK SEDAN OTOMOBİLLER TALEP GÖRÜYOR

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 39.4 pay, 204 bin 029 adet) oldu.

Sedan otomobilleri yüzde 35 pay ve 181 bin 250 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 342 bin 438 adetle yüzde 66.1 pay, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle yüzde 20.1 pay, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle yüzde 8.7 pay, otogazlı otomobil satışları 24 bin 34 adetle yüzde 4.6 pay aldı. 2 bin 415 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı

Otomobil, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı - Son Dakika
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