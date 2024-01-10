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Kasım Ayında Sanayi Üretimi Arttı, Aylık Düşüş Yaşandı - Son Dakika
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Kasım Ayında Sanayi Üretimi Arttı, Aylık Düşüş Yaşandı

TÜİK'in verilerine göre, 2023 yılı Kasım ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 artarken, aylık olarak yüzde 1,4 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Kasım Ayında Sanayi Üretimi Arttı, Aylık Düşüş Yaşandı
10.01.2024 - 10:17,  Güncelleme: 10:20
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Kasım ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 artarken, aylık ise yüzde 1,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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