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Ekonomi

Kasım Enflasyonu Açıklandı

Kasım Enflasyonu Açıklandı

TÜİK, kasım ayı enflasyonunu açıkladı; aylık %2,24, yıllık %47,09 artış kaydedildi.

03.12.2024 10:42
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,24 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 47,09'a geriledi. Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

TÜİK, kasım ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 45,68, aylık yüzde 1,54 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

(SON)

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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