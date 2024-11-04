Kasım Kira Artış Oranı %62,02

Ekonomi

Kasım ayı için kira artış oranı yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Kasım ayı kira artış tavanı yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL