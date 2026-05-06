KASKONOMİQ ile 10 Yaş Üzeri Araçlar Koruma Altında

Quick Finans ve Quick Sigorta, artan doğal afet risklerine karşı 10 yaş üstü araç sahiplerini korumak amacıyla 6,5 milyon aracı kapsayan "KASKONOMİQ" destekli yeni finansman modelini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sel, su baskını ve heyelan gibi ikincil doğal afet riskleri, araç sahipliği ve mobilite ihtiyacını ekonomik olduğu kadar güvence temelli bir konu haline de getiriyor.

Bu yeni risk gerçekliğinden hareket eden Quick Finans, ikinci el oto pazarında geniş bir segmenti kapsayan yeni modelini devreye aldı.

Sektörde 15 yaş sınırı nedeniyle krediye ve kaskoya erişemeyen yaklaşık 6,5 milyon araç, geliştirilen yeni sigorta ve finansman modeliyle sisteme dahil edildi. Bu dönüşüm yalnızca bir kredi açılımı değil, aynı zamanda güvence odaklı yeni bir dönem anlamına geliyor.

Quick Finans'ın yeni modelinin en önemli farkı ise Quick Sigorta tarafından geliştirilen KASKONOMİQ çözümüyle entegre olması olarak öne çıkıyor.

Özellikle 10 yaş üzeri araçlar için erişilebilir hale getirilen bu yapı sayesinde sel, su baskını, yangın ve deprem gibi artan afet riskleri başta olmak üzere tüm risklere karşı koruma sağlanırken, araç değerine uygun ve ulaşılabilir maliyetlerle genişletilmiş kasko imkanı sunuluyor. Finansman ile sigortanın aynı çatı altında birleşmesiyle de eksiksiz bir güvence modeli oluşturuluyor.b

Bu yeni yapı, sigorta, finans, ikinci el ticaret ve mobilite alanlarını bir araya getirerek finansman çözümünün ötesine geçen entegre bir ekosistem modeli olarak öne çıkıyor.

10 yaş üzeri araçlara yönelik KASKONOMİQ sigortası ve KASKONOMİQ destekli kredi çözümlerine ulaşmak isteyen kullanıcılar, Quick Sigorta acenteleri ve Quick Finans yetkili satıcılarıyla iletişime geçebilecek veya ilgili internet siteleri üzerinden başvuru yapabiliyor. Ayrıca dileyen işletmeler, Quick Finansall ekosistemine katılarak "Quick Finansall Çözüm Merkezi" olma imkanına da sahip oluyor.

Her yaşta araca finansman ve sigortayı birleştiren model

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, iklim kaynaklı risklerin arttığı dönemde, 10 yaş üzeri araçların hem finansmana hem de sigorta güvencesine erişimini sağladıklarını belirtti.

Yaşar, KASKONOMİQ ile desteklenen kredi modelleri sayesinde "her yaşta araca erişim" yaklaşımını, "her koşulda güvence" anlayışıyla tamamladıklarını kaydetti.

Yaklaşık 130 milyar dolar büyüklüğe sahip ikinci el oto pazarının bu yeni modelle birlikte daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşacağını vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Takas ve ihale sistemlerinde güven artacak, aynı zamanda kayıtlı ve sigortalı işlem hacmi de büyüyecek. Amacımız sadece kredi vermek değil, aynı zamanda sistemi büyüten, güvenli hale getiren ve sürdürülebilir kılan bir yapı kurmak. Bu modelin sektörün tamamında yeni bir standart oluşturacağına inanıyoruz."