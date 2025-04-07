Kaspersky: Ağ Kesintileri İşletmeleri Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kaspersky: Ağ Kesintileri İşletmeleri Olumsuz Etkiliyor

Ağ kesintileri, işletmelerin üretkenliğini ve gelirini etkiliyor; Kaspersky stratejiler sunuyor.

07.04.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky, ağ kesintilerinin, işletmeler için zorluklara yol açarak üretkenliği, gelir akışlarını ve müşteri güvenini sekteye uğrattığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan Kaspersky'nin araştırmasına göre, şirketlerin çoğu, ağ kesintilerinden sonra operasyonlarını eski haline getirmek için 1-5 saat arasında bir zaman dilimine ihtiyaç duyuyor. Bu kesintilerin etkisi ve sıklığına işaret eden Kaspersky uzmanları, işletmelerin bu kesintileri önlemesine yardımcı olacak stratejiler sunuyor.

Ağ kesintisi, bir ağın belirli bir süre boyunca kullanılamaz hale gelmesi veya düzgün çalışmaması durumu olarak bilinirken, donanım arızaları, yazılım hataları, insan kaynaklı hatalar veya doğal afetler gibi nedenlerle ortaya çıkıyor.

Eskiyen ekipmanlar, yetersiz bakım ya da beklenmeyen elektrik dalgalanmaları bu kesintilerin yaygın sebepleri arasında yer alırken, ayrıca yazılımdaki hatalar da ağın işleyişini bozabiliyor.

İnsan hatası da ağ kesintilerinde önemli bir faktör olarak görülüyor. Yanlış yapılandırmalar, ekipmanların hatalı kullanımı veya kritik verilerin kazara silinmesi, ağın çökmesine yol açabiliyor. Buna ek olarak, DDoS saldırıları veya kötü amaçlı yazılım enfeksiyonları gibi siber saldırılar da ağ güvenliğini tehlikeye atarak kesintilere neden olabiliyor.

Fırtına ya da sel gibi doğal afetler, kazalar veya elektrik kesintileri gibi çevresel etkenler de ağ kesintilerine katkıda bulunabiliyor. Şirketlerin, bir ağ kesintisi meydana geldiğinde hızlı ve etkili bir şekilde ağı yeniden devreye alabilmek için önceden hazırlanmış bir plana sahip olmaları büyük önem taşıyor.

Kaspersky uzmanları, işletmelerin ağ kesintilerinden sonra toparlanabilmeleri ve gelecekteki kesintilere karşı kendilerini koruyabilmeleri için nedenin belirlenmesi, tüm paydaşlarla iletişim kurulması, yedekleme sistemlerinin uygulanması, düzenli olarak izlenmesi ve test edilmesi, kapsamlı bir felaket kurtarma planının geliştirilmesi, donanımın güncel tutulması ve özel çözümler kullanılması gibi adımların izlenmesi gerektiğini öneriyor. İşletmeler bu tavsiyeler doğrultusunda ağ kesintilerinin etkisini en aza indirerek faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayabiliyor.

Şirketlerin güvenilir ağ altyapısına yatırım yapmaları, ağ yönetimi için en iyi uygulamaları hayata geçirmeleri ve kesintilere ve felaketlere müdahale etmek için sağlam bir plana sahip olmaları büyük önem taşıyor. İşletmeler proaktif önlemler alarak kendilerini ağ kesintilerinin zarar verici etkilerinden koruyabilir ve müşterilerinin güvenini sürdürebilirler.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Kaspersky, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky: Ağ Kesintileri İşletmeleri Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı

11:20 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
10:26 CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
09:57 Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
16:35 Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor Setten ilk kare yayınlandı Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı
16:24 Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
16:18 Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
16:08 Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
16:05 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
15:45 CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 11:43:07. #7.13#
SON DAKİKA: Kaspersky: Ağ Kesintileri İşletmeleri Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement