Kaspersky: Ağ Kesintileri İşletmeleri Olumsuz Etkiliyor

Kaspersky, ağ kesintilerinin, işletmeler için zorluklara yol açarak üretkenliği, gelir akışlarını ve müşteri güvenini sekteye uğrattığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan Kaspersky'nin araştırmasına göre, şirketlerin çoğu, ağ kesintilerinden sonra operasyonlarını eski haline getirmek için 1-5 saat arasında bir zaman dilimine ihtiyaç duyuyor. Bu kesintilerin etkisi ve sıklığına işaret eden Kaspersky uzmanları, işletmelerin bu kesintileri önlemesine yardımcı olacak stratejiler sunuyor.

Ağ kesintisi, bir ağın belirli bir süre boyunca kullanılamaz hale gelmesi veya düzgün çalışmaması durumu olarak bilinirken, donanım arızaları, yazılım hataları, insan kaynaklı hatalar veya doğal afetler gibi nedenlerle ortaya çıkıyor.

Eskiyen ekipmanlar, yetersiz bakım ya da beklenmeyen elektrik dalgalanmaları bu kesintilerin yaygın sebepleri arasında yer alırken, ayrıca yazılımdaki hatalar da ağın işleyişini bozabiliyor.

İnsan hatası da ağ kesintilerinde önemli bir faktör olarak görülüyor. Yanlış yapılandırmalar, ekipmanların hatalı kullanımı veya kritik verilerin kazara silinmesi, ağın çökmesine yol açabiliyor. Buna ek olarak, DDoS saldırıları veya kötü amaçlı yazılım enfeksiyonları gibi siber saldırılar da ağ güvenliğini tehlikeye atarak kesintilere neden olabiliyor.

Fırtına ya da sel gibi doğal afetler, kazalar veya elektrik kesintileri gibi çevresel etkenler de ağ kesintilerine katkıda bulunabiliyor. Şirketlerin, bir ağ kesintisi meydana geldiğinde hızlı ve etkili bir şekilde ağı yeniden devreye alabilmek için önceden hazırlanmış bir plana sahip olmaları büyük önem taşıyor.

Kaspersky uzmanları, işletmelerin ağ kesintilerinden sonra toparlanabilmeleri ve gelecekteki kesintilere karşı kendilerini koruyabilmeleri için nedenin belirlenmesi, tüm paydaşlarla iletişim kurulması, yedekleme sistemlerinin uygulanması, düzenli olarak izlenmesi ve test edilmesi, kapsamlı bir felaket kurtarma planının geliştirilmesi, donanımın güncel tutulması ve özel çözümler kullanılması gibi adımların izlenmesi gerektiğini öneriyor. İşletmeler bu tavsiyeler doğrultusunda ağ kesintilerinin etkisini en aza indirerek faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayabiliyor.

Şirketlerin güvenilir ağ altyapısına yatırım yapmaları, ağ yönetimi için en iyi uygulamaları hayata geçirmeleri ve kesintilere ve felaketlere müdahale etmek için sağlam bir plana sahip olmaları büyük önem taşıyor. İşletmeler proaktif önlemler alarak kendilerini ağ kesintilerinin zarar verici etkilerinden koruyabilir ve müşterilerinin güvenini sürdürebilirler.