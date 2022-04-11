Kaspersky, bağımsız testlerin yüzde 76'sında birinci oldu - Son Dakika

Kaspersky, teknolojik üstünlüğünü sergileyerek bağımsız testlerin yüzde 76'sında birinci oldu.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky güvenlik portföyü, 2021'de TOP3 metriği sıralamasında lider konumda oldu.??????? Kaspersky ürünleri, geçen yıl 57 birincilik ve 63 ilk üçte bitirme dereceleriyle 75 bağımsız test ve incelemede yer aldı.

TOP3 metriği, servis sağlayıcının bir takvim yılı içinde bir dizi bağımsız testte performansını ölçerek ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Birden fazla test ve ürün arasında gösterilen tutarlı performans, şirket hakkında tek bir testin sonuçlarına kıyasla daha tarafsız bir değerlendirme sağlıyor. TOP3 metriği, AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs gibi laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçları içeriyor.

2021'in TOP3'ünde değerlendirilen çok sayıda test arasında bazı öne çıkanlar da bulunuyor. AV-TEST tarafından gerçekleştirilen "Gelişmiş Uç Nokta Koruması: Fidye Yazılımı Koruması" testi, Kaspersky Endpoint Security Cloud'un mümkün olan en yüksek sonucu elde ettiğini ve araştırmada kullanılan tüm fidye yazılımı saldırılarına karşı koruma sağladığını gösterdi. SE Labs, Kaspersky Endpoint Detection and Response ürününü Kurumsal Gelişmiş Güvenlik (EDR) Testinde en yüksek derece olan "AAA" ile ödüllendirdi. Ürün, 4 gruptaki 16 hedefli saldırının her birini "yanlış pozitif" olmadan ve yüzde 98 doğruluk derecesiyle tespit etti.

Kaspersky Endpoint Security for Business, fidye yazılımlarına karşı Gelişmiş Tehdit Koruma Testinde AV-TEST'ten "Advanced" ödülünü aldı ve yıl boyunca kuruluşun "En İyi Koruma", "En İyi Performans" ve "En İyi Kullanılabilirlik" dahil olmak üzere birçok ödülüne layık görüldü. Kaspersky Endpoint Security for Business ayrıca, IDC tarafından IDC MarketScape'te Önde Gelen Oyuncu olarak derecelendirildi ve kurumsal müşterilere yerel olarak entegre edilmiş, bir çapraz ürün çözümü sunma becerisiyle dikkati çekti.

"Yüksek sonuçlar aldığımız için mutluyuz"

Tüketici çözümlerine bakıldığında, Kaspersky Internet Security, AV-TEST tarafından "En İyi Koruma ve En İyi Performans" gibi çeşitli ödüllerde öne çıktı. AV-Comparatives ayrıca, Kaspersky Internet Security'i 2021'de 4 özel alan ödülüyle "En Çok Oy Alan" olarak derecelendirdi. Ödüller, ATP "Gelişmiş Tehdit Koruması" 2021 Gümüş, "En İyi Hız" 2021 Gümüş, "En Düşük Yanlışla Pozitif" 2021 Gümüş ve "Gerçek Dünya Koruma" 2021 Gümüş olarak sıralandı. Kaspersky Internet Security, fidye yazılımlarına karşı Gelişmiş Tehdit Koruması Testinde AV-TEST'ten "Advanced" ödülünü aldı.

Kaspersky Safe Kids, tüm platformlarda (Windows, Android ve iOS) kapsamlı koruma sağlayan detaylı özellikleri için AV-TEST'in "Onaylı" takdirini aldı. Ayrıca AV-TEST, Kaspersky VPN Secure Connection ürününü oyun ve video servisleri için en iyi çözümlerden biri olarak adlandırırken, sağlam hız derecelendirmelerini ve kullanıcıya sunulan güçlü şeffaflık önerilerini vurguladı. SE Labs ayrıca, Kaspersky Internet Security'i öne çıkardı ve en yüksek not olan "AAA" ile derecelendirdi. Ürün 2. ve 4. çeyrekte yüzde 100 ile en yüksek toplam doğruluk derecesini elde etti.

2013 ve 2021 yılları arasında Kaspersky ürünleri, TOP3 metriği kapsamında 741 bağımsız teste ve incelemeye katıldı. Bu süre zarfında Kaspersky çözümleri, 518 birincilik ödülü aldı ve 612 testi ilk üç sırada bitirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tehdit Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, bağımsız testlere sürekli katılımın, siber güvenlik çözümlerine verimli bir şekilde dahil edilebilecek teknolojileri etkin bir şekilde geliştirme çabalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Bu tür sonuçların düzenli analizi, teknolojimizde iyileştirilebilecek alanları keşfetmemize olanak tanır ve müşterilerimize gerçek siber tehditlere karşı sağlanan koruma düzeylerini teyit eder. 2021'de güvenlik teknolojilerimizin ve çözümlerimizin yüksek kalitesini bir kez daha gösteren böylesine yüksek sonuçlar aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.