Üye Girişi
Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı - Son Dakika

Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı

03.02.2022 10:43
Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı

Kaspersky, çevrim içi oyun oynayanların zorbalığa uğradığında neler yapmaları gerektiğine dair öneriler paylaştı.

Kaspersky, çevrim içi oyun oynayanların zorbalığa uğradığında neler yapmaları gerektiğine dair öneriler paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, özellikle birebir oynanan çevrim içi oyunlarda oyuncular hakaretlere ve tehditlere maruz kalabiliyor.

Takım arkadaşlarının veya rakiplerin rahatsız edici davranışlarına karşı ilk olarak paniğe kapılmamak gerekiyor. Neredeyse tüm çevrim içi oyunlarda başkalarına uygunsuz davranan kullanıcıları şikayet etme mekanizmaları bulunuyor. Rahatsız eden bir kişi olduğunda şikayet etmekten çekinilmemesi gerekiyor.

Oyun platformlarının çoğunun, kötüye kullanımla mücadele için kullanıcı bildirmenin dışında araçları da bulunuyor. En çok rahatsız eden şeylerden kurtulmak için otomatik bir sohbet filtresi kurulabiliyor.

Oyun içi profilde çok fazla bilgi paylaşılmaması, gerçek ismin, cinsiyetin, ikamet edilen ülkenin ve yaşın saklı kalması gerektiği öneriliyor.

Açıklamada, "IP adresinden tespit edilerek oyun dışında da rahatsız edilmekten endişe duyanlar oyunu güvenli bir bağlantı üzerinden oynayabilir. Oluşturulacak sohbet filtresiyle rahatsız edici takım arkadaşları sessize alınabilir. Güvenli bir bağlantı kullanılmalı ve arkadaş canlısı görünseler bile özellikle de agresif davranıyorlarsa diğer oyuncularla kişisel bilgiler paylaşılmamalı." denildi.

YORUMLAR
500

Kaspersky, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
10:37 Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap
10:28 Enflasyon son 19 yılın zirvesinde! Altın ve dolar nasıl tepki verdi?
10:07 Koronavirüsün yıldönümünde DSÖ: 144 bin ton tıbbi atık yaratılıyor
17:31 Okuduğu yazılar sonrası kadavra bağışçısı olan kadın: Çocuklar benim sayemde ders çalışsınlar
10:17 Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:08 Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
10:04 Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e eleştiri: Eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:49:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement