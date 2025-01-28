Kaspersky’den Küçük Girişimlere Siber Güvenlik Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Kaspersky’den Küçük Girişimlere Siber Güvenlik Desteği

Kaspersky, küçük şirketler için siber güvenliği erişilebilir hale getiren BUILD programını tanıttı.

28.01.2025 12:17
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Kaspersky, yazılım geliştiren küçük şirketler ve girişimler için siber güvenliği daha erişilebilir hale getirmek amacıyla "Kaspersky United" iş ortaklığı programının "BUILD" bölümünü geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky United'ın BUILD bölümü, Kaspersky'nin güvenlik teknolojilerini müşterilerine yönelik ürünlere veya şirket içi hizmetlere yerleştiren teknoloji iş ortakları için tasarlandı.

Giriş gereksinimlerini basitleştirmenin yanı sıra özel araçlar ve kaynaklar sunan program, güncellemeyle daha geniş bir teknoloji iş ortağı yelpazesinin Kaspersky'nin gelişmiş güvenlik çözümlerini kendi altyapılarına veya ürünlerine entegre etmesini sağlayacak. Bu program, iş ortakları için halihazırda "Technology" ve "Technology Strategic" statülerini içeriyor. Yenileşimi ve daha güvenli dijital ortamları teşvik eden bu güncellemeyle, yeni orta seviye "Technology Advanced" statüsü programa eklendi.

Bu statü, daha küçük geliştiriciler ve girişimler için bir giriş noktası olacak. Dahili altyapıların güvenliğini artırmak için Kaspersky çözümleri ve tekliflerinden oluşan gerekli araçlar sağlanırken, işbirliği programına girişteki engeller de azalacak.

Technology statüsündeki iş ortakları, Kaspersky'nin temel siber güvenlik araçlarına ve kaynaklarına erişmelerini sağlayan, minimum gereksinimlere sahip basitleştirilmiş bir çerçeveden yararlanacak. Bu iş ortakları, Kaspersky ile işlerini büyütüp geliştirdikçe, daha özelleştirilmiş iş ortaklığı modellerine geçebilecek ve yeni Technology Advanced statüsü ile Technology Strategic modellerine ilerleyebilecek.

BUILD programı, iş ortaklarının diğer Kaspersky United programları "DEPLOY", "SELL" ve "MANAGE"a katılımını sınırlamıyor. Böylece teknoloji iş ortakları, bu alanlardaki fırsatları da keşfederken, geliştirme yeteneklerine sahip diğer bölümlerdeki iş ortakları ise BUILD programından yararlanabilecek.

Kaspersky United, teknoloji iş ortaklarına sertifikasyon imkanı sunarak sertifikalı iş ortağı statüsü için aday olabilmelerini sağlıyor. Böylece, pazardaki güvenilirliklerini ve Kaspersky ile işbirliklerini daha da güçlendiriyor.

" BUILD, diğer bölümlerle sinerji içinde çalışacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Kaspersky Teknoloji İşbirlikleri Başkanı Andrey Savchenko, teknoloji statülerinin tanıtılmasının, her ölçekten işletmenin faaliyetlerine güçlü bir siber güvenlik katmalarını sağlama konusundaki kararlılıklarını yansıttığını belirtti.

BUILD'in, diğer bölümlerle sinerji içinde çalışarak dünya genelinde zengin bir iş ortağı ağını beslemeye devam etmelerini sağlayacağını kaydeden Savchenko, "İster büyük bir işletme, ister küçük bir girişim şirketi olun, yeni ve geliştirilmiş Kaspersky United programı, iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış araçlar ve destek sunarak güvenli bir şekilde büyümelerine ve güvenle yenilik yapmalarına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Kanal Başkanı Samer Malak da iş ortakları ağlarını geliştirmeye özel önem verdiklerini ve iş ortaklarının kendileriyle iş yapmasını karlı ve kolay hale getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Müşteri memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Malak, "Bu nedenle giriş gereksinimlerini basitleştirerek ve özel olarak tasarlanmış araçlar ve kaynaklar sunarak her ölçekteki daha fazla iş ortağının Kaspersky United programına katılabileceğine ve özellikle META Bölgesi'nde daha güvenli bir dijital geleceğe yatırım yapabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kaspersky, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky’den Küçük Girişimlere Siber Güvenlik Desteği - Son Dakika

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