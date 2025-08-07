Kaspersky'den Vishing Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kaspersky'den Vishing Eğitimi

07.08.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky, sesli dolandırıcılığı tanımak için yeni bir farkındalık modülü geliştirdi.

Kaspersky, çalışanların sesli dolandırıcılık (vishing) girişimlerini tanıması ve doğru tepki vermesi için yeni bir farkındalık modülü geliştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumsal dolandırıcılık için önemli bir araç haline gelen sesli arama yoluyla yapılan oltalama, bireyleri telefon üzerinden kişisel bilgilerini ve banka detaylarını açıklamaya ikna etmeye yönelik bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Kaspersky, farklı sektörlerden çalışanların siber güvenlik farkındalığını artırmak amacıyla geliştirdiği Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu'nu (ASAP) güncelledi.

Platforma sesli dolandırıcılık konulu yeni bir modül ekleyen şirket, kullanıcıların telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerini tanıma ve bunlara doğru şekilde tepki verme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Sosyal mühendisliğin en aldatıcı ve hızla yaygınlaşan yöntemleri arasında yer alan bu dolandırıcılık planı, genellikle alışılmadık bir e-postayla başlıyor. Klasik oltalama e-postaları kurbandan bir bağlantıya tıklamasını isterken, vishing e-postaları ise e-postada verilen numarayı acilen aramasını talep ediyor.

Kaspersky uzmanları, bir oltalama sitesinin sahte olduğunu fark etmeye zaman bulamayan kurbanların, bu yöntemle dolandırılmaya daha meyilli olduğunu belirtiyor. Telefonla konuşurken dikkatleri dağılan ve odaklanmakta zorlanan kurbanların dengesini bozmaya çalışan saldırganlar, ihtiyaç duydukları bilgileri kurbanlardan acilen vermesini talep ediyor. Siber suçlular, telefon aracılığıyla kişilerin hassas bilgilerini paylaşmaya daha kolay ikna ediyor.

ASAP içindeki yeni modül, kullanıcıların tehlike işaretlerini tanımasına ve daha güvenli iletişim alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olmak için gerçek vaka çalışmaları, etkileşimli dersler ve pratik senaryolar sunuyor. Tüm kullanıcı arayüzleri ve eğitim materyallerinde 30'dan fazla dili destekleyen platform, siber güvenlik farkındalığını küresel ekipler için daha erişilebilir hale getiriyor.

"Kandırmaya dayalı sosyal mühendislik yöntemleri gelişiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Security Awareness Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Tatyana Shumaylova, kandırmaya dayalı sosyal mühendislik yöntemlerinin geliştiğini, bu nedenle bu konuda verdikleri eğitim şeklini güncellediklerini belirtti.

Shumaylova, "Vishing artık yalnızca bireyler için bir tehdit olmaktan çıktı. Giderek daha fazla kurumsal hedeflere yöneliyor ve bu da maddi kayıplara, veri sızıntılarına ve itibar zedelenmesine yol açıyor. Yeni modülümüz, kullanıcıların sesli dolandırıcılıklara karşı kendilerini savunmaları için gerekli bilgiyle donatılmalarını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tehdidin giderek daha karmaşık ve kişisel bir hale geldiğini vurgulayan Shumaylova, şirket çalışanlarının bu tür saldırıları tanıyıp direnç gösterebilecek şekilde hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını aktardı.

Bu yöntemin, çoğu zaman daha ciddi ihlallere açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Shumaylova, buna bağlı çok sayıda konuda farkındalık oluşturmanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Kaspersky, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den Vishing Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Nazan Öncel ’Yakışıklı güvenlik’’ ile video çekti, tepkiler gecikmedi Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik'' ile video çekti, tepkiler gecikmedi
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Filistin’in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze’de insani yardım beklerken öldürüldü Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
18:22
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
18:21
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı
'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
18:06
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:49
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
17:44
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
17:33
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki
Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
17:30
Fenerbahçe’den yılın takası
Fenerbahçe'den yılın takası
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 13:18:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kaspersky'den Vishing Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.