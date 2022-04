Kaspersky, halka açık Wi-Fi kullananlara güvenlik ipuçlarını paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Kaspersky uzmanları, halka açık Wi-Fi kullanırken dikkatli davranılması gerektiğini belirterek, özel bir bilgi alışverişi ne kadar acil olursa olsun, parolasız Wi-Fi ağlarının önemli bilgilerle iş yapmak için uygun bağlantılar olmadığını bildirdi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, her yerden, her zaman ücretsiz internete bağlanmak artık bir lüks değil ve hızla yaygınlaşıyor. Bir dakikadan fazla zaman geçirilecek her yerde, metroda, kafelerde, halka açık binalarda, hemen Wi-Fi etkin noktası aranmaya başlanıyor ancak bu kolaylık beraberinde siber suçlularla karşı karşıya kalma riskini getiriyor.

Kaspersky uzmanları da rahatlık ve güvenlik arasında doğru dengeyi kurmanın yollarını paylaştı.

Uzmanlar, halka açık ağlarda güvende kalmak için şu uyarılarda bulundu:

"Halka açık Wi-Fi kullanırken dikkatli davranılmalı. Özel bir bilgi alışverişi ne kadar acil olursa olsun, parolasız Wi-Fi ağları önemli bilgilerle iş yapmak için uygun bağlantılar değildir. Halka açık Wi-Fi üzerinden gönderilen veya alınan tüm veriler, aynı ağa erişimi olan herkes tarafından, örneğin havalimanındaki ya da trendeki onlarca, hatta yüzlerce yabancı tarafından görülebilir. Halka açık Wi-Fi, haberleri okumak için istenildiği kadar kullanılabilir ama hiçbir hizmette oturum açılmamalıdır, yoksa kişisel hesapların güvenliği ihlal edilebilir. Bununla birlikte, bir ağ parolalı olsa bile bu güvenli olduğu anlamına gelmez. Bir saldırgan da aynı ağa kolayca bağlanabilir. Bu tür parolalar genellikle kafenin fişlerinde veya herkesin görebileceği tabelalarda yazılıdır.

Etkin nokta isimleri kontrol edilmeli. Bazı siber suçlular daha da ileri giderek mevcut bir halka açık Wi-Fi ağına bağlanmak yerine kendi ağlarını oluşturup kurbanları bu ağlara çekebilirler. Bu ağlara gerçek ağınkine benzer bir isim koyarlar. Örneğin, gerçek ağın adı BizimRestoran ise gafil avlanan misafirler yanlışlıkla BizimRestoran_ Misafir ya da BizimRest0ran adlı ağlara bağlanarak sahtekarların verilerine kolayca erişmesine olanak verebilirler. Yeni bir halka açık ağa bağlanmadan önce bağlantı noktalarının isimleri kontrol edilmelidir. Doğru sözcük dizlimi, benzer şekildeki rakamlarla değiştirilmiş harfler, ekstra alt çizgiler gibi şeylere önem gösterilmelidir."

Wi-Fi'ye otomatik bağlanma devre dışı bırakılmalıdır

Uzmanlar, ağlara otomatik bağlanmanın da devre dışı bırakılması gerektiğine işaret ederek, bu seçeneğin, Wi-Fi ayarlarında kolaylıkla bulunabildiğini anımsattı.

Kimlik doğrulama gerektiren hizmetler için güvenilir olmayan Wi-Fi bağlantılarının kullanılmasından kaçınılması gerektiğini belirten Kaspersky uzmanları, şu uyarılarda bulundu:

"Mümkünse banka, pasaport ve diğer hassas bilgilerin depolandığı hesaplara yalnızca güvenli ev ya da iş ağlarından oturum açılmalıdır. Eğer şartlar acilen banka hesabına girmeyi gerektiriyorsa mobil veri kullanılmalıdır. Yurtdışında bulunulduğunda ve veri dolaşım ücretleri yüksekse bile güvenli olmayan bir erişim noktası yüzünden bilgilerini kaptırmak çok daha pahalıya patlayabilir. İletişim kanalını koruyan bir güvenlik çözümü yüklenmelidir. Verilerin emanet edilebileceği saygın sağlayıcıların güvenlik çözümleri kullanılmalıdır. VPN uygulaması halka açık ağlarda otomatik olarak açılacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Önemli uygulamaları açmadan önce güvenli bağlantı manuel olarak etkinleştirilebilir, ama en iyisi bunun için sadece hafızaya güvenilmemelidir. Bunun yerine, VPN uygulaması halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken güvenli bağlantıyı otomatik olarak açacak şekilde yapılandırılmalıdır. Kaspersky VPN Secure Connection kullanılıyorsa hızın dert edilmesine gerek yoktur, bant genişliği video akışı için bile yeterli olacaktır. Önemli bilgilerle çalışılıyorsa Kaspersky VPN Secure Connection'ın Acil Kapatma Anahtarı özelliğini de etkinleştirilmelidir. Bu özellik, çözüm güvenli bir bağlantı kurana ve ağa sızılması riskini ortadan kaldırana kadar veri transferini bloke eder."