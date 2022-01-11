Kaspersky, kötü amaçlı yazılım analistleri için yeni bir eğitim sunuyor

Kaspersky, Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Analizi Teknikleri kursuyla çevrim içi eğitim portföyünü genişletti.

Kaspersky açıklamasına göre, 2020'de işletmeler dijital dönüşümlerini aylar hatta yıllar içinde hızlandırmak zorunda kaldı. Bu da karmaşık BT altyapısının ve ilgili güvenlik risklerinin hızla artmasına neden oldu.

Siber güvenlik uzmanlarının eksikliği ve dahili olarak yetenek geliştirme kapasitesinin olmamasıyla birlikte bu durum, şirketleri dış destek aramaya zorladı. Kaspersky'nin BT iş güvenliği karar vericileri arasında yürüttüğü küresel araştırması, şirketlerin uzmanlardan yardım almak için belirli işlevlerde dış kaynak kullanımına yöneldiğini gösteriyor.

2021'de uzmanlık ihtiyacı, üçüncü taraf hizmetleri getirmenin ana nedeni olarak finansal verimliliğin bile önüne geçti. Geçen yıl işletmeler, güvenlik çözümlerinin sağlanmasında sağladıkları ek verimlilik nedeniyle BT güvenliğini çoğunlukla dış kaynaklardan temin etti.

Şirket içi uzmanlığın iyileştirilmesi aynı zamanda her büyüklükteki işletme için BT güvenliği bütçe harcamalarının ikinci ana itici gücünü oluşturuyor. Neredeyse 10 kuruluştan 4'ü bu faktörden siber güvenlik harcamalarını artırmanın ana nedeni olarak bahsediyor.

Tüm bunlar, yüksek nitelikli güvenlik uzmanlarının bugün her zamankinden daha fazla talep gördüğü anlamına geliyor. Kariyerlerini geliştirmek isteyenler, yeni ve nadir beceriler kazanmak için anı yakalamak zorunda kalıyor.

Dünyanın her yerinden profesyonellerin becerilerini yeni bir düzeye taşımalarına yardımcı olmak için Kaspersky, yeni Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Analiz Teknikleri kursuyla eğitim portföyünü genişletti.

"Kurs, özel Kaspersky teknik bilgilerini içeriyor"

Kursun odak noktasını gelişmiş statik analizler oluşturuyor. Bunun nedeni, kodun işlevselliğini belirlemenin ve daha önce görülmemiş kötü amaçlı kod içeren siber güvenlik olayları için eyleme dönüştürülebilir yapay öğeleri bulmanın en güvenilir yolu olması dikkati çekiyor. Bu, APT'lerden etkilenen kuruluşların yeterli hasar değerlendirmesi ve olay müdahalesi tanımlamasına olanak tanıyor.

Kurs ayrıca, sadece rutin görevleri optimize etmeye değil, aynı zamanda araştırmacının koddaki çalışmasını korumaya yardımcı olan şifre çözme otomasyonu, kod çözme ve örneklerin diğer işlemleriyle ilgili özel Kaspersky teknik bilgilerini içeriyor.

Eğitim, Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı ve saygın Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi üyesi Igor Kuznetsov tarafından geliştirildi. Igor, Lazarus, MiniDuke ve Carbanak gibi vakalar üzerinde kendi çalışmasından özenle seçilmiş alıştırmaları ve IDA Pro'daki statik analizin en önemli yönlerini ele alırken, aynı zamanda özel işlem gerektiren köşe taşı niteliğindeki benzersiz vakaları da gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine verilen Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı Igor Kuznetsov, şunları kaydetti:

"Kaspersky'deki 20 yıllık kariyerim boyunca birçok ilginç ve kötü şöhretli APT kampanyası üzerinde çalışma şansım oldu. Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Analiz Teknikleri kursunu, bu uzmanlığı gelecek nesil BT güvenlik uzmanlarına aktarmak için bir araya getirdik. Deneyimlerimizin ve paylaştığımız araçların karmaşık kötü amaçlı yazılımları analiz etme, yerinde olay müdahalesi ve örnekleri doğru şekilde önceliklendirme gibi siber güvenlik olaylarıyla çalışanların deneyiminin seviyesini yükseltecek beceriler kazanmalarına yardımcı olacağını umuyoruz."