Kaspersky: Kullanılmayan alan adları siber risk oluşturuyor - Son Dakika
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Kaspersky: Kullanılmayan alan adları siber risk oluşturuyor

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Kaspersky, kayıtlı olmasına rağmen aktif site barındırmayan alan adlarının kişisel verilerin toplanması ve kimlik avı için kullanılabileceği uyarısında bulundu. Bu adresleri ziyaret eden kullanıcıların IP, konum ve tarayıcı bilgileri ele geçirilebilir.

Kaspersky, boş sayfa, reklam alanı veya "alan adı satılık" bildirimi şeklinde görünen kullanılmayan alan adlarının kişisel verilerin izinsiz toplanması, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım saldırıları için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıtlı olmasına rağmen aktif bir internet sitesine ev sahipliği yapmayan "kullanılmayan alan adları", ilk bakışta zararsız görünse de arka planda kötü amaçlı veya istenmeyen betikler çalıştırabiliyor.

Bu alan adlarının ziyaret edilmesi, kullanıcıların IP adresi, konum bilgisi, tarayıcı ve cihaz özellikleri ile çerez tanımlayıcılarının bilgileri dışında toplanmasına yol açabiliyor.

Dolandırıcılar ayrıca "Canvas", "WebGL" ve ses profilleme gibi yöntemlerden yararlanarak kullanıcıların tarayıcı parmak izlerini çıkarabiliyor. Geleneksel çerezlerin yerine kullanılabilen bu tekniklerle cihazlar tanımlanabiliyor, kullanıcıların internetteki hareketleri takip edilebiliyor ve hedefli profiller oluşturulabiliyor.

Yazım hataları kimlik avı sitelerine yönlendirebilir

Kullanılmayan alan adları, kötü amaçlı yönlendirmeler ve "typosquatting" adı verilen yöntem üzerinden de güvenlik riski oluşturabiliyor.

Bu yöntemde siber suçlular, popüler marka veya internet sitesi adreslerinden birkaç harfle ayrılan alan adlarını kaydederek adresi yanlış yazan kullanıcıları sahte platformlara yönlendirebiliyor. Bu siteler aracılığıyla oturum açma bilgileri ve finansal veriler ele geçirilebildiği gibi kullanıcıların bilgisi dışında cihazlara kötü amaçlı yazılım da indirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği Uzmanı Svyatoslav Kravtsov, boş bir internet sayfasının tamamen zararsız olduğu düşüncesinin tehlikeli bir yanılgı olduğunu belirtti.

Boş bir sayfa veya standart bir "alan adı satılık" bildirimini içeren sitenin, kullanıcı fark etmeden cihazın dijital ayak izini tarayabileceğine dikkati çeken Kravtsov, şunları kaydetti:

"Kullanılmayan alan adlarının doğrudan oluşturduğu risklerin yanı sıra kullanıcılar, kimlik avı veya kötü amaçlı yazılım dağıtımı yapan internet sitelerine de yönlendirilebilir. Bu kaynaklardan herhangi birine ulaşılması yalnızca kişisel verileri değil, finansal güvenliği ve kurumsal sistemlere erişimin güvenliğini de riske atabilir."

Kravtsov, kullanıcıların bilinmeyen kaynaklardan gelen bağlantılara tıklamamasını, kişisel bilgi girmeden önce adres çubuğundaki URL'yi kontrol etmesini ve web izleyicileriyle istenmeyen içerikleri engelleyen güvenlik çözümlerinden yararlanmasını önerdi.

Yanlışlıkla boş veya kullanılmayan bir alan adına girilmesi durumunda sayfadaki reklamlara tıklanmaması gerektiğini vurgulayan Kravtsov, böyle durumlarda iletişim bilgisi paylaşılmamasını, sekmenin kapatılmasının ardından tarayıcı önbelleği ve çerezlerinin temizlenmesini tavsiye etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kaspersky, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky: Kullanılmayan alan adları siber risk oluşturuyor - Son Dakika

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