Türkiye'de "arka kapı bilgisayar kötü amaçlı yazılımları" tespitleri yüzde 29 azaldı

Kaspersky Security Network'ün kurumsal kullanıcılara yönelik verilerine göre, Türkiye'de 2022'nin ikinci çeyreğinde tespit edilen arka kapı bilgisayar kötü amaçlı yazılım sayısı bir önceki çeyreğe göre azaldı.

Kaspersky açıklamasına göre, en tehlikeli kötü amaçlı yazılım türlerinden biri olan "arka kapılar", siber suçluların kurbanın makinesini uzaktan yönetebilmesini sağlıyor. Meşru uzaktan yönetim yardımcı programlarının aksine "arka kapılar", kullanıcının izni veya bilgisi olmaksızın fark ettirmeden kurulur, başlatılır ve çalıştırılır. Bir kez kurulduktan sonra arka kapılar üzerinden dosya gönderme, alma, yürütme, silme, bilgisayardan gizli verileri toplama, etkinliği kaydetme ve daha fazlası için talimat verilebilir.

Son zamanlarda Kaspersky, dünya genelinde hükümetleri ve sivil toplum kuruluşlarını hedef alan SessionManager adlı, tespit edilmesi zor bir "arka kapı" keşfetti. Bu arka kapı, Internet Information Services (IIS) içinde kötü amaçlı bir modül olarak kuruldu. SessionManager, e-posta toplamaktan kurbanın altyapısı üzerinde tam denetime kadar çok çeşitli kötü amaçlı etkinliklere olanak tanıyor. İlk olarak Mart 2021'de keşfedilen bu arka kapı Afrika, Güney Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki kamu ve diğer kurumları tehdit etmeye devam ediyor.

Kaspersky verilerine göre Türkiye'de "arka kapı" tespit sayısı 2022'nin ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 29 azalarak 111 bin 36 oldu. Bununla birlikte arka kapılardan etkilenen kullanıcı sayısı yüzde 3 azaldı.

"Verileri düzenli olarak yedekleyin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Başkanı Dr. Amin Hasbini, "arka kapıların", önemli finans veya itibar kayıplarına neden olan ve mağdur kuruluşun operasyonlarını kesintiye uğratabilecek bir dizi uzun, fark edilmeyen siber casusluk kampanyasını mümkün kıldığını belirtti.

Bu nedenle kurumsal sistemlerin sürekli olarak denetlenmesi ve gizli tehditler açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini aktaran Hasbini, "Aktif siber tehditler hakkında bilgi edinmek, şirketlerin varlıklarını korumaları için çok önemlidir. Tehdit istihbaratı, karmaşık arka kapıların güvenilir ve zamanında öngörülmesini sağlayan tek bileşendir. Tehdit istihbaratı, karmaşık ve hedefli saldırılara karşı hepsi bir arada koruma sağlayan nihai bir uç nokta algılama ve yanıt çözümü olan Kaspersky Anti Targeted Attack platformunu güçlendirir. Siber güvenlik ekiplerine genel bulutlardaki ağ, web, e-posta, PC'ler, dizüstü bilgisayarlar, sunucular ve sanal makineler hakkında tam görünürlük sağlar." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, kuruluşları arka kapı saldırılarından korumak için şunları öneriyor:

"Savunma stratejinizi yanal hareketleri ve internete veri sızmasını tespit etmeye odaklayın. Siber suçlu bağlantılarını tespit etmek için giden yöndeki trafiğe özellikle dikkat edin. Verileri düzenli olarak yedekleyin. Acil bir durumda yedeklerinize hızlıca erişebildiğinizden emin olun. Özünde genişletilmiş EDR bulunan Kaspersky Anti Targeted Attack gibi bir çözüm kullanın. Bu, arka kapı saldırılarını saldırganlar hedeflerine ulaşmadan önce erken aşamalarda belirlemeye ve durdurmaya yardımcı olur. Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) gibi kötüye kullanım önleme, davranış algılama ve kötü amaçlı eylemleri geri alabilme özelliğine sahip düzeltme motoruyla desteklenen güvenilir bir uç nokta güvenlik çözümü kullanın. KESB ayrıca siber suçlular tarafından devre dışı bırakılmasını engelleyebilecek kendi kendini koruma mekanizmalarına da sahiptir."