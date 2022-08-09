Kaspersky 2. çeyrek DDoS raporu yayınlandı

Kaspersky tarafından üç aylık DDoS raporu yayınlandı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla Kaspersky çözümleri, kullanıcılarını yaklaşık 2,5 kat daha fazla DDoS saldırısına karşı savundu. Aynı zamanda haktivist faaliyetler nedeniyle saldırılarda çarpıcı bir artışın yaşandığı bu yılın başlangıcının aksine, 2022'nin ikinci çeyreğinde sayılar azaldı.

Ancak bu DDoS pazarının soğuduğu anlamına gelmiyor. Bunun yerine saldırıların niteliği değişti. Saldırı kalitesi arttı, saldırılar daha uzun ve daha karmaşık hale geldi.

2022'nin ikinci çeyreğinde bir saldırının ortalama süresi 3 bin dakika veya iki gün olarak ölçüldü. Bu süre bir saldırının ortalama 30 dakika sürdüğü 2021'in ikinci çeyreğinden 100 kat daha uzun. Haktivist aktivitenin bir sonucu olarak DDoS oturumları için benzeri görülmemiş sürelerle işaretlenen Q1 2022 ile karşılaştırıldığında, Q2 rakamı üç kat artışa işaret ediyor.

Geçen çeyrekteki bazı saldırılar günler, hatta haftalarca sürdü. 29 günden biraz daha az olan 41 bin 441 dakikalık bir saldırıyla bu alanda rekor kırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Alexander Gutnikov, bir saldırıyı uzun süre devam ettirmenin oldukça maliyetli olduğunu belirterek, "Botlar sürekli aktif olduğunda botnet aşınması, düğüm arızası veya kontrol merkezi tespiti riski artar. Bu saldırıların aşırı süresi ve akıllı ve hedefli DDoS saldırılarının sayısındaki artış, organizatörlerin yeteneklerini, profesyonel bağlantılarını ve finansman kaynaklarını merak etmemize neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky'nin ürünleri tarafından 2022'nin ikinci çeyreğinde tespit edilen her iki saldırıdan birini akıllı saldırı oluşturuyordu. Yani organizatörler saldırı öncesinde oldukça karmaşık hazırlıklar yürütüyordu.

Akıllı saldırıların payı bu çeyrekte neredeyse yüzde 50'ye ulaştı ve bu adeta bir rekor oldu. Tüm zamanların en yüksek payı, dört yıl önce DDoS pazarının çöküşte olduğu bir zamanda belirlenmişti. DDoS etkinliği açısından hareketli bir yılda bu kadar yüksek rakamların gözlemlenmesi beklenmeyen bir durum olarak kayda geçti.

-DDoS piyasasının kripto para birimiyle ilgisi

DDoS saldırılarının sayısı açısından ikinci çeyrek ilkinden daha sessizdi. Bu yaygın bir olgu. Uzmanlar genellikle yaz yaklaştıkça DDoS aktivitesinde bir düşüş gözlemler. Kaspersky DDoS Intelligence sistemine göre, bu yıl üç aylık dönemdeki DDoS saldırılarının sayısının dinamikleri bu tipik modelle eşleşmedi. İlk çeyreğin sonundaki yavaşlamanın ardından botnet etkinliği 2. çeyrek boyunca istikrarlı bir şekilde arttı ve Haziran ayında Nisan ayına göre daha fazla etkinlikle sonuçlandı. Bu, genellikle DDoS pazarının ısınmasını teşvik eden kripto para biriminin düşüşüyle tutarlılık gösteriyor.

DDoS saldırılarına karşı korunmak için Kaspersky uzmanları şunları kaydetti:

"DDoS saldırılarına nasıl yanıt verileceğini anlayan uzmanlar eşliğinde web operasyonlarınızı sürdürün. İnternet servis sağlayıcılarıyla yapılanlar da dahil olmak üzere üçüncü taraf sözleşmelerini ve iletişim bilgilerini doğrulayın. Bu, bir saldırı durumunda ekiplerin anlaşmalara hızla erişmesine yardımcı olur. Kuruluşunuzu DDoS saldırılarına karşı korumak için profesyonel çözümler uygulayın.

Örneğin Kaspersky DDoS Protection, Kaspersky'nin siber tehditlerle mücadele konusundaki kapsamlı uzmanlığını ve şirketin benzersiz şirket içi çözümleriyle birleştirir. Trafiğinizin farkında olun. Trafik eğilimlerini belirlemek için ağ ve uygulama izleme araçlarını kullanın. Şirketinizin tipik trafik kalıplarını ve özelliklerini anlayarak, bir DDoS saldırısının belirtisi olan olağandışı etkinliği daha kolay belirlemek adına bir temel oluşturabilirsiniz. Harekete geçmeye hazır, kısıtlayıcı bir B Planı savunma duruşuna sahip olun. Bir DDoS saldırısı karşısında iş açısından kritik hizmetleri hızla geri yükleyecek konumda olun."