Kaspi.kz, Rabobank Türkiye'yi Satın Alıyor

Kazakistan'ın en büyük e-ticaret grubu Kaspi.kz'in Rabobank'ın Türkiye faaliyetlerini satın almak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Kaspi.kz'dan yapılan açıklamada, Rabobank AŞ'nin hisselerini satın almak için Hollanda merkezli Rabobank Group ile anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, satın almanın, finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, düzenleyici kurum onayına tabi olduğu belirtildi.

Kaspi.kz, geçen yıl Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devralarak şirketin hakim hissedarı olmuştu.