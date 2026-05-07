Kast Ajansları Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Rekabet Kurulunca Kast Ajansları Derneği (KASTDER), kast ajansları ve menajerler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sözlü savunmalar devam ediyor.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, Kast Ajansları Derneği, kast ajansları ve menajerlerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın, Kast Ajansları Derneği, kast ajansı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin komisyon oranları ile hizmet koşullarını birlikte belirlemek ve rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak, ayrıca kast ajanslığı ile kast direktörlüğü ve yapımcılık faaliyetlerini birlikte yürütmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak başlatıldığını bildirdi.

Temsilci, soruşturma kapsamında, heyet tarafından yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kast ajansı/menajer olarak faaliyet gösteren Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti, Alkış Yapım Reklam Bilişim İnşaat Turizm ve Organizasyon Hiz. Ltd. Şti, Ali Sabuncugil Menajerlik Oyunculuk Seslendirme Hizmetleri Ltd. Şti, Ayça Kardeş Menajerlik ve İletişim Hiz. Ltd. Şti, Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti, Deniz Tüney Tanıtım Turizm ve Halkla İlişkiler Pazarlama Ltd. Şti, Ebru Acar Menajerlik Ltd. Şti, En Teknik Elektrik İnşaat Taah. Bilgisayar Ajans Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Esra Akkoyunlu Menajerlik Prodüksiyon Ltd. Şti, Gülay Çiko Yapım Org. ve Tic. Ltd. Şti, Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti, ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden, Medyatek Film Yapım Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti, Neslihan Uzer Kast Danışmanlığı Film Prodüksiyon Yapım Ltd. Şti, Nimet Atasoy Menajerlik AŞ, Önem Günal Ajans ve Menajerlik AŞ, Özlem Duran (Özlem Duran Menejerlik), Özlem Oğuz Oyuncu Danışmanlığı San. Tic. Ltd. Şti, Pamuk Karakoç (Sofita Menajerlik), People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti, Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti. Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti, Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti, Rezzan Çankır Film Yapım Reklam Halkla İlişkiler Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti, RSD Yapım ve Kast Hizmetleri Ltd. Şti, Sahne Güzeli Menajerlik Oyunculuk Hiz. Tan. Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti, SM Menajerlik Tic. Ltd. Şti, Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti, Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti, TB Sanatsal Yetenek Yön. ve Dan. Ltd. Şti, Tümay Özokur Film-Reklam Tic. ve San. Ltd. Şti, Uğurcan Keleş, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti, Yüzde Yüz Oyunculuk Seslendirme ve Prodüksiyon Ltd. Şti. hakkında idari para cezası verilebileceğini belirtti.

İhlal süresi 4 yıldan uzun, 5 yıldan kısa olan Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti, Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti, ID İletişim Danışmanlık AŞ, Önem Günal Ajans ve Menajerlik AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti, Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti, Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti, Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti, Tümay Özokur Film-Reklam Tic. ve San. Ltd. Şti. ünvanlı teşebbüsler hakkında belirlenecek başlangıç ceza oranında artırım yapılması gerektiği ifade edildi.

Kast Ajansları Derneğinin, ihlalin gerçekleştirilmesinde belirleyici etkisi olması nedeniyle belirlenecek temel ceza oranında artırım yapılabileceği, öte yandan soruşturma tarafları arasında yer alan Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti, Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti, Cemile Yaprak Atış'a idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Kast Ajansları Derneğine yönelik getirilen yükümlülüklerin yerine getirildiğinin, gerekçeli kararın tebliğini takip eden 3 ay içinde Rekabet Kurumu'na tevsik edilmesine karar verilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldı.

Dün başlayan sözlü savunmaların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.