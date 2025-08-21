Kastamonu'da Araç Sayısı 168 Bin 559

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 168 bin 559 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 168 bin 559 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,'ini otomobil, yüzde 22,6'sını traktör, yüzde 13,7'sini motosiklet, yüzde 12,8'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs, 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Kastamonu'da Temmuz ayında 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 614 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 61,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 24,1 ile otomobil, yüzde 5,9 ile kamyonet ve yüzde 5,9 ile traktör, takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 224 adet arttı. - KASTAMONU