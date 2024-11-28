Kastamonu'da Ekim İhracatı 26 Milyon Doları Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Ekim İhracatı 26 Milyon Doları Geçti

Kastamonu\'da Ekim İhracatı 26 Milyon Doları Geçti

Kastamonu'da Ekim ayında ihracat 26,9 milyon dolar, ithalat ise 8 milyon dolar oldu.

28.11.2024 19:41
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da Ekim ayında ihracat 26 milyon 934 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Ekim ayında Kastamonu'da 'yapılan ihracat 26 milyon 934 bin dolar oldu. Ekim ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 17 milyon 36 bin dolar ile "diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 2 milyon 786 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu ve 2 milyon 415 bin dolar ile "demir cevheri madenciliği" ürün grubu takip etti. Ekim ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 57 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Ekim ayında Kastamonu'dan 52 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 16 milyon 48 bin dolar ile Çin yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 2 milyon 415 dolar ile Vietnam olurken üçüncü sırada 2 milyon 166 bin dolar ile Fas bulundu.

Kastamonu'nun 2024 yılı Ekim ayındaki ithalatı ise 8 milyon 2 bin dolar oldu. Ekim ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Kastamonu'da yüzde 336,6 oldu. İthalat, 64 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 4 milyon 592 bin dolar ile " Maden,taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı" ürün grubu, 950 bin dolar "dokuma" ürün grubu ve 446 bin dolar ile "kürk hariç,giyim eşyası imalatı" ürün grubu yer aldı. Ekim ayında 32 farklı ülkeden Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 3 milyon 832 bin dolar ile İsveç yer aldı. İkinci sırada 844 bin dolar ile İtalya, üçüncü sırada 713 bin dolar ile Hindiatan takip etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Ekim İhracatı 26 Milyon Doları Geçti - Son Dakika

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