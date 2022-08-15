Olta ile tutulan palamutlar, tezgahları süsledi - Son Dakika
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Olta ile tutulan palamutlar, tezgahları süsledi

15.08.2022 14:05

Kastamonu'da geçen yıl balıkçıları üzen palamut, bu yıl ilk kez tezgahlarda yerini aldı.

Kastamonu'da geçen yıl balıkçıları üzen palamut, bu yıl ilk kez tezgahlarda yerini aldı. Olta balıkçılarının tuttuğu palamut, tezgahları süsledi.

Kastamonu'da balık tezgahlarında palamut yerini aldı. Geçen yıl beklenen bolluğun yaşanmadığı palamut, bu yıl denizlerde görülmeye başladı. Tezgahta büyük boy palamudun tanesi 25 liradan, daha küçükleri ise tanesi 10 liradan satılmaya başladı. Eylül ayında av yasağının kalkmasıyla birlikte fiyatların da düşmesi bekleniyor. Palamudun ilk kez tezgahlarda yerini almasıyla birlikte vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

"Bu yıl herkes balık yiyebilecek"

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçılık yapan Ahmet Yurtaydın, "15 Ağustos bugün. Sezonun ilk palamutları oluyor. Palamutlar, gelip tezgahtaki yerini aldı. Bu sene inşallah bol ve bereketli bir yıl olacak. Bu sene inşallah fiyatlarda uygun olacak. Herkes balık yiyebilecek. Palamutlarımız bereketli. Şu anda iri olan palamudun tanesi 25 lira oluyor, biraz daha ufak gibi olan palamudun da tanesi 10 liradan satıyoruz. Boyutlarına göre fiyatlarımız değişiyor. Tanesi 15 liraya da palamut var. Çeşit çeşit boyutlarda palamudumuz bulunuyor. Allah nasip ederse av yasağının Eylül ayında kalkmasıyla birlikte fiyatlarımız biraz daha düşecektir" dedi.

Denizlerde balığın bu yıl bol olduğunu söyleyen Balıkçı Salih Çelikkanat ise, "Sezonumuzu açmış bulunmaktayız. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza bol, bereketli bir sezon diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Bu sene palamut denizlerde çok bol. Bütün vatandaşlarımız balığa doyacak. Rabbim bol ve bereket verdi bu yıl, hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Olta ile tutulan palamutlar, tezgahları süsledi - Son Dakika

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