Kastamonu'da halk ekmek satışı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da halk ekmek satışı başladı

19.04.2022 13:47
Kastamonu'da halk ekmek satışı başladı

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'halk ekmek' uygulaması çerçevesinde ekmek satışlarına başlanıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'halk ekmek' uygulaması çerçevesinde ekmek satışlarına başlanıldı.

Kastamonu Belediyesi, vatandaşlara destek olmak amacı ile 'halk ekmek' uygulaması başlattı. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun "Halk ekmek uygulamasına geçiyoruz" açıklamasının ardından çalışmalar hızla tamamlandı. Kastamonu Belediyesi, 'halk ekmek' satışlarına başlandığını duyurdu. Nasrullah Meydanı, öğretmenevi kavşağı alt kısmı ve Kuzeykent Mahallesi muhtarlık binası yanında bulunan büfelerde noktalarında günlük 6 bin pide 4.5 liradan satışa sunuldu.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Sıkıntı çeken insanlarımıza bir nebze de olsa belediye olarak destek olalım diye halk ekmek uygulamasını üç ayrı noktadan faaliyete geçirdik. Mübarek Ramazan ayında her evde aşın kaynaması adına da çalışmalarımız hızla sürüyor. Buradan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Hayatımız paylaştıkça güzelleşiyor ve anlam kazanıyor. Yaptığımız çalışmalarda bunu çok net görüyorum" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu'da halk ekmek satışı başladı
Kastamonu'da halk ekmek satışı başladı
Kastamonu'da halk ekmek satışı başladı
Kastamonu'da halk ekmek satışı başladı

YORUMLAR
500
Fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü Fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü Kablo hırsızları JASAT'tan kaçamadı Kablo hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da halk ekmek satışı başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da halk ekmek satışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement