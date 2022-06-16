Çankırı'da konut satışları arttı - Son Dakika
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Çankırı'da konut satışları arttı

16.06.2022 09:20
Çankırı'da konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilere göre, Çankırı'da Mayıs ayında yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,2 arttığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilere göre, Çankırı'da Mayıs ayında yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,2 arttığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı "Konut Satış İstatistikleri"ni açıkladı. Mayıs ayında Çankırı genelinde 185 konutun satışının yapıldığı açıklandı. Açıklamada konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 110,2 oranında arttığıbelirtildi. Çankırı merkez ilçesinde ise Mayıs ayında 102 adet konut satıldı, merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 55,1 oldu.

Öte yandan Mayıs ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 73. il oldu. - ÇANKIRI

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TÜİK: Türkiye'de konut satışları iki kat arttı TÜİK: Türkiye'de konut satışları iki kat arttı Eskişehir'de konut satışlarında artış Eskişehir'de konut satışlarında artış
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Çankırı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da konut satışları arttı - Son Dakika

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