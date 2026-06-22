Kastamonu'da Mayıs'ta Konut Satışı D düştü

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Mayıs ayında 303 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Mayıs ayında Kastamonu genelinde konut satışları 303 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 185 adet azaldı.

Mayıs ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 52 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 17 adet azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 15 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 37 tanesi ise ikinci el satış oldu.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre, 168 adet azalarak 251 adet oldu. Mayıs ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 82,8 oldu.

Mayıs ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 30 adet azalarak 119 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 39,3 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 155 adet azalarak 184 adet oldu.

Kastamonu'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 60,7 oldu. - KASTAMONU