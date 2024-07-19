Kastamonu'da Mera Alanlarının Toprak Analizi ve Verimlilik Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Mera Alanlarının Toprak Analizi ve Verimlilik Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi İmzalandı

Kastamonu\'da Mera Alanlarının Toprak Analizi ve Verimlilik Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi İmzalandı

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kastamonu Mera Alanlarında Toprak Özelliklerine ait Parametrelerin Belirlenmesi' projesi kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteklediği sözleşme imzalandı. Proje ile Kastamonu'nun çeşitli ilçelerindeki meraların toprak analizleri yapılacak ve 350 toprak örneğinin analizine yönelik danışmanlık hizmeti sağlanacak. Bu sayede, mera alanlarının botanik kompozisyonları ve verimlilik düzeyleri belirlenecek.

19.07.2024 15:54
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Kastamonu'da, imzalanan protokol çerçevesinde, toprak analizine yönelik yapılacak danışmanlık desteği ile mera alanlarının botanik kompozisyonlar ile birlikte değerlendirilmesi ve verimlilik düzeylerinin ortaya çıkarılması sağlanacak.

2024 yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) desteklediği ve Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüteceği "Kastamonu Mera Alanlarında Toprak Özelliklerine ait Parametrelerin Belirlenmesi" projesinin sözleşmesi imzalandı. Proje sözleşmesi Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç tarafından imzalandı. 180 gün sürecek danışmanlık desteği çerçevesinde, Kastamonu'nun Ihsangazi, Araç, Devrekani, Tosya, Seydiler, Merkez ve Taşköprü ilçelerindeki meraların toprak analizleri yapılacak.

Program çerçevesinde desteklenecek proje ile Kastamonu'da belirlenen mera alanlarından alınacak 350 toprak örneğinin analizine yönelik danışmanlık hizmeti sağlanacak. Böylece, mera alanlarının botanik kompozisyonlar ile birlikte değerlendirilmesi sağlanarak verimlilik düzeylerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Mera Alanlarının Toprak Analizi ve Verimlilik Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Mera Alanlarının Toprak Analizi ve Verimlilik Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi İmzalandı - Son Dakika
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