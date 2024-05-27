Kastamonu'da Hava Sıcaklıklarının Düşmesiyle Ceviz Ağaçları Yandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Hava Sıcaklıklarının Düşmesiyle Ceviz Ağaçları Yandı

Kastamonu\'da Hava Sıcaklıklarının Düşmesiyle Ceviz Ağaçları Yandı

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu çiçek açan ceviz ağaçları yandı. Yıllık 6 bin ton ceviz üretimi yapılan Kastamonu'da yüzde 50 verim kaybı bekleniyor. İklim değişikliği sebebiyle erken uyanan ceviz ağaçlarının çiçekleri, Mayıs ayındaki soğuk havadan etkilenerek kurudu. Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli'nin yetiştirdiği ceviz ağaçları da soğuk havadan etkilendi. Tarım sigortaları ile karşılığı alınabilecek olan bu durum, üreticileri mağdur etti.

27.05.2024 13:54
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Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesi sebebiyle, çiçek açan ceviz ağaçları yandı. Yıllık yaklaşık 6 bin ton ceviz üretiminin yapıldığı Kastamonu'da yüzde 50 verim kaybının yaşanması bekleniyor.

Kastamonu'da geçen hafta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu ceviz ağaçlandı yandı. Yıllık 6 bin ton civarında ceviz üretimi yapılan Kastamonu'da il merkezi başta olmak üzere Araç, Azdavay, Ağlı, Daday, Devrekani, Küre, Taşköprü, Hanönü, Tosya, İhsangazi, Pınarbaşı, Şenpazar ve Seydiler ilçesinde çiçek açan ceviz çiçekleri yandı. İklim değişikliği sebebiyle Şubat ayının sıcak geçmesi neticesinde erken uyanan ceviz ağaçlarının çiçekleri, Mayıs ayındaki soğuk havadan etkilenerek yandı.

10 yıl önce Kastamonu'daki 20 bin dönüm arazisine 3 bin civarında ceviz fidanı dikerek ceviz yetiştirmeye başlayan Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli'nin yetiştirdiği ceviz ağaçlarının da tamamı soğuk havadan etkilendi. Erken açan ceviz ağaçlarının çiçekleri yanarak kurudu.

"Bahçemizde 3 bine yakın ceviz bulunuyor, bu cevizlerin hepsi soğuk havada yandı"

Soğuk hava sebebiyle yetiştirdikleri ceviz ağaçlarının çiçeklerinin tamamının yandığını söyleyen Serdar İzbeli, "10 yıl önce Ankara'ya gitmiştim. Bir alışveriş merkezini gezerken ceviz ağaçlarını gördüm. Fidanların altında küçük bir yazı ile açıklamasını yazmışlar. Yazıyı okuduğumda şok oldum, meğer bu fidanlar Şili'den gelmiş ülkemize. Cevizin, kirazın anavatanı olan ülkemize Şili'den ceviz fidanı gelmesi benim kanıma dokundu. Bende Kastamonu'ya döndükten sonra araştırma yaptım. Allah razı olsun Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projemize sahip çıktı. Ben ceviz dikeceğim dedim. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Mayıs ayında soğuk havalardan etkilenmeyecek cinsten ceviz fidanları diktik. Taktir edersiniz ki Şili şu anda uçak ile bile 19 saatte gidilen bir ülke. Bu ülkeden bizim ülkemize ceviz gelmesi bence yanlış. Boş arazimiz vardı. 3 bine yakın ceviz diktik. Allah razı olsun bunda bir sürü insanın emekleri geçti. Hatta çalışacak işçi bulamadık, dışarıdan destek almak zorunda kaldık. İlk 2-3 yıl cevizde rekolte çok iyiydi. Hatta 12-13 Mayıs ayına kadar cevizlerimiz çiçek açmıyordu. Bu sefer iklim değişikliğinden ötürü soğuk havalar geriye doğru gitmeye başladı. Şu anda cevizlerin hali belli, yazık oldu, 3 bine yakın ceviz bulunuyor. Ama ülkemizde iklim değişikliğinden ötürü bizler gibi bu şekilde mağduriyet yaşayanlar bulunuyor. Allah iyi yapsın, buralar büyük araziler. Tarım arazisi dediğiniz yer üstü açık fabrika gibidir. Bunu kapatma şansınız yok. Allah çiftçimizin, Türk insanının yardımcısı olsun" dedi.

İlk etapta diktiklerinde ceviz ağaçlarından iyi denilecek kadar ceviz aldıklarını anlatan İzbeli, "Geçtiğimiz hafta bu soğuk, bir dalga gibi geldi. Eni boyu 10 kilometreyi etkileyecek şekilde soğuk oldu. Yaklaşık 4 yıl önce bu cevizlerin üstlerinde pek olmuyordu fakat alt dallarında ceviz doluydu. Bu soğuk dalgası kendisine bir yol çiziyor, bıçakla kesmiş gibi duruyor. Hava sıcaklığı -1, -2'ye düştüğü zaman ceviz ağaçlarındaki çiçeklerde yandı ve bu hale geldi. Ülkemiz adına üzülüyorum ama yapabileceğimiz bir şey yok. Şu anda tarım sigortaları bulunuyor, TARSİM var, bu sigortalarla karşılığı alınıyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Hava Sıcaklıklarının Düşmesiyle Ceviz Ağaçları Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Hava Sıcaklıklarının Düşmesiyle Ceviz Ağaçları Yandı - Son Dakika
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