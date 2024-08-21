Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 158 Bin 24 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 158 Bin 24 Oldu

Kastamonu\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 158 Bin 24 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 158 bin 24 oldu. Taşıtların çeşitlerine ve trafiğe kaydı yapılan yeni taşıtlara ilişkin veriler de açıklandı.

21.08.2024 15:40
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 158 bin 24 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 158 bin 24 adet oldu. Bu taşıtların yüzde 45,4'ünü otomobil, yüzde 23,2'sini traktör, yüzde 13,3'ünü kamyonet, yüzde 12,0'sini motosiklet, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu'da Temmuz ayında bin adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam bin taşıt içinde motosiklet yüzde 64,0 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile otomobil, yüzde 9,5 ile traktör ve yüzde 4,7 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 288 adet arttı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 158 Bin 24 Oldu - Son Dakika
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