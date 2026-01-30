Kastamonu'da yerel eylem guruplarına 33 milyon liralık hibe desteği - Son Dakika
Kastamonu'da yerel eylem guruplarına 33 milyon liralık hibe desteği

Kastamonu\'da yerel eylem guruplarına 33 milyon liralık hibe desteği
30.01.2026 18:11  Güncelleme: 18:12
Kastamonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, üç Yerel Eylem Grubu'na toplam 33 milyon lira hibe desteği sağlıyor. Destek, yerel kalkınma stratejileri çerçevesinde çeşitli projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak.

Kastamonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Araç Yerel Eylem Grubu, Taşköprü Yerel Eylem Grubu ve Şenpınar Yerel Eylem Grubu derneklerine 33 milyon liralık hibe desteği sağlanacak.

Kastamonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD-III Programı Proje İmza Programı, Valilik Makamında Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında yapıldı. Düzenlenen proje imza programına Vali Meftun Dallı, Kastamonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı ve diğer ilgili kişiler katıldı.

TKDK IPARD-III Programı Projesi hakkında bilgi veren Vali Meftun Dallı, "Bu kurumun tamamı hibe şeklinde verdiği bir destek ve adı üzerinde Yerel Eylem Grupları'na tam da bir inisiyatif tanımışlar. Yerelin özelliklerine göre faaliyet alanlarını ne yapacaklarını da kendileri seçiyorlar, belirliyorlar ve o şekilde çalışacaklar. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Yerel Eylem Grupları destekleniyor. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen IPARD-III Programı 6. Çağrı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) tedbiri kapsamında Yerel Eylem Grupları desteklenmektedir. İlimizden 7 yerel eylem grubu başvuru yapmış ve tamamı sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. 3'ü sözleşme imzalama aşamasına gelmiş, 4 yerel eylem grubunun başvuru işlemleri devam etmektedir. Yerel eylem hruplarının kendi hazırladıkları stratejileri ile ilgili yapacakları harcamalar yüzde 100 oranında desteklenmektedir. Bu derneklerin yönetim kurulları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşuyor. Ayrıca yönetim kurulunda bir kadın ve bir genç üye bulunuyor. Dernekler, faaliyet bölgelerinin kalkınması için bir Yerel Kalkınma Stratejisi oluşturdular. Bu stratejiler kabul edildi. LEADER yaklaşımı çerçevesinde belirlenen temalara uygun olarak yürütülecek olan, yerel halkın eğitimi, animasyon ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, halkın ulusal ve uluslar arası seminer ve çalıştaylara, toplantılara katılımı gibi yetenek kazandırma faaliyetleri, köy festivalleri, fuarlara katılım, çeşitli malzeme alımları, kültürel ve gençlik grupları için malzemeler, topluluk odaları için mobilya alımları, topluluk binalarının küçük ölçekli yenilenmesi, tarihi binaların restorasyonu için tasarım planları gibi küçük ölçekli projeler yerel paydaşların katılımıyla hayata geçirilecek. Ayrıca yerel eylem gruplarının işletme giderleri, demirbaş alımları gibi giderlerde destek kapsamında yer alıyor. IPARD- II döneminde Kastamonu'da 8 Yerel eylem grubu faaliyette bulundu. Bu YEG'lere toplam 35,35 milyon TL hibe ödemesi yapıldı. İmzalanacak olan sözleşmelerin YEG'lerimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını dileriz" dedi.

TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ise, "3 tane yerel eylem gurubumuz var. Bunlardan birisi olan Araç Yerel Eylem Grubu, Araç-İhsangazi ve köylerini kapsıyor. Taşköprü Yerel Eylem Grubu ise Taşköprü ve Hanönü ilçesindeki faaliyetleri yürütülecekler. Şenpınar Yerel Eylem Grubu Derneği de Pınarbaşı-Şenpazar ilçe ve köylerini kapsıyor. Bunların üçünün toplam bütçesi 33 milyon 168 bin TL'dir. Bu bütçeleri kullanacaklar. Biz de yüzde 100 oranında hibe vereceğiz. Kendi stratejilerini belirledikleri stratejileri doğrultusunda faaliyetlerini yürütecekler. Bunlar, eğitim faaliyetlerinden, kendi ihtiyaçlarını karşılamadan kooperatiflerin, birliklerin, diğer derneklerin ihtiyaçlarını karşılama yönelik projeleri üretmeye, yetenek kazandırma faaliyetleri gibi birçok faaliyetler yapacaklar ve biz bunları destekleyeceğiz. Hatta kendi çalışanların tutun da derneklerin ofislerinin kirasına kadar destek kapsamında hepsi destek kapsamında yerelde kendi iş dinamikleriyle faaliyetlerini tetikleyecek projeleri biz destekleyeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Yerel Yönetim, Hibe Desteği, Sivil Toplum, Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da yerel eylem guruplarına 33 milyon liralık hibe desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
