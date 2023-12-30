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Kastamonu'dan Kasım ayında 21 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti - Son Dakika
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Kastamonu'dan Kasım ayında 21 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

2023 yılı Kasım ayında Kastamonu'dan yapılan ihracat, 21 milyon 248 bin dolar olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 86,1 artış gösterdi. İthalat ise yüzde 29,6 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 162,8 oldu. Materyallerin geri kazanımı, kürk hariç giyim eşyası imalatı ve demir cevheri madenciliği ürün grupları en çok ihracat yapılan alanlar oldu.

Kastamonu\'dan Kasım ayında 21 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
30.12.2023 - 14:53,
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2023 yılı Kasım ayında Kastamonu'dan yapılan ihracat 21 milyon 248 bin dolar olarak açıklandı. Kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, 2023 yılı Kasım ayında Kastamonu'dan yapılan ihracat, 21 milyon 248 bin dolar olarak açıklandı. Kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 arttı. 2023 yılı Kasım ayındaki ithalatı ise 13 milyon 51 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azaldığı görüldü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 162,8 oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 6 milyon 421 bin dolar ile "Materyallerin geri kazanımı" ürün grubu yer aldı. 3 milyon 735 bin dolar ile "Kürk hariç, giyim eşyası imalatı" ürün grubu ve 3 milyon 580 bin dolar ile "Demir cevheri madenciliği" ürün grubu takip etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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