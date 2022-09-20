Tosya'da çeltik hasadı başladı - Son Dakika
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Tosya'da çeltik hasadı başladı

20.09.2022 11:38

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 8 bin 500 dekar alanda çeltik hasadına başlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 8 bin 500 dekar alanda çeltik hasadına başlandı.

Atatürk'ün talimatı ile 1926 yılında Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu ilçede üretilen çeltikten yaklaşık 6 bin ton rekolte bekleniyor.

Ilgaz Dağları'ndan gelen kar sularıyla beslenen Devrez Çayı'ndan sulanan çeltik tarlalarında, coğrafi işaretli Sarıkılçık pirincinin yanı sıra, Yaşar, Maratelli, Osmancık-97 ve Efe çeşitleri de üretiliyor.

Çeltik üretilen köylerden Çevlik köyünün muhtarı Mahir Sarı, AA muhabirine, köylerinde bin dönüm arazide çeltik üretimi yaptıklarını söyledi.

Mayıs ayında ektikleri çeltiği eylül ayında hasat ettiklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Ben bu işi 25 yıldır yapıyorum. Köyümüzdeki çeltik tarlalarından yaklaşık 700 ton çeltik bekliyoruz. Tosya'mızda şu anda 8 bin dönüm civarında çeltik ekiliyor. Daha öncelerde 23 bin dönüm civarında çeltik ekiliyordu. Susuzluktan dolayı çeltik ekimi azaldı. Bu sorunumuza bir çare bulunmasını bekliyoruz."

Üretici Faruk Buyraz da çeltik hasadına başladıklarını anlatarak, "Birçok aşamadan sonra hasat zamanı geldiğinde biçer ile çeltiği biçiyoruz. Allah'a şükür ürünümüz gayet verimli." diye konuştu.

Üretici Yaşar Doğan ise 24 dönüm alanda çeltik ürettiğini belirterek, yaban domuzlarının tarlalarına zarar verdiğini bu konuda önlem alınmasını istediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu, Türkiye, Çeltik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tosya'da çeltik hasadı başladı - Son Dakika

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