Kastamonu Teknokent\'in 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Kastamonu Teknokent'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kastamonu Teknokent'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın başkanlığında Kastamonu Teknokent Yönetim Binası ve Kuluçka Merkezi'nde kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısına, Kastamonu Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Kastamonu Teknokent Genel Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına Ufuk Dravor ile A-1 Enerji İnşaat Otomotiv Sanayi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yılmaz katıldı.

Toplantıda ayrıca, Kastamonu Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alperen Kaymakcı, Teknokent Akademi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Zuhal Arife Küçük, Kastamonu Teknokent İdari ve Mali İşler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kazım Yasin Özbey, SMMMO Başkanı N. Serdar Kulaksızoğlu ve Bakanlık Temsilcisi Kübra Yumrudaş hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Teknokent'in yaptığı çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaların bölge ve ülke ekonomisine sağladığı önemli katkıları vurguladı.

Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ise, 2023 yılı faaliyet raporunu kurul üyelerine sunduktan sonra yılın ilk üç ayında gerçekleşen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

Yenigün'ün sunumun ardından kurul üyeleri, 2023 yılını değerlendirerek 2024 hedefleri doğrultusunda planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kurul üyeleri ayrıca, Kastamonu Teknokent Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi'nde devam eden girişimcilik eğitimlerine katılan ön kuluçka öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra TEKNOFEST'e hazırlanan takımların faydalandığı prototip atölyesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. - KASTAMONU