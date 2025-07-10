Kastamonu'ya Sanayi Yatırımları Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kastamonu'ya Sanayi Yatırımları Artacak

Kastamonu\'ya Sanayi Yatırımları Artacak
10.07.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı İnan, Kastamonu'daki sanayi yatırımlarıyla Türkiye'nin ivme kazandığını belirtti.

Sanayi ve Ticareti Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, sanayi yatırımlarıyla ilgili, "Bugün, son 10 senede hamle anlamında yakaladığımız ivmeyle dünyadaki birçok ülkeden ayrıştık" dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kastamonu'da sivil toplum kuruluşları, iş adamları, fabrika temsilcileri ve şehrin ileri gelenleriyle bir araya geldi. Kastamonu'nun Araç ile İhsangazi ilçeleri arasında açılması için çalışmaların sürdüğü Organize Sanayi Bölgesi ile mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin son durumlarının ele alındığı toplantıda konuşan İnan, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa ederken Kastamonu'nun tarihini öğrendikçe, Kastamonu'nun potansiyelini keşfettikçe gerçekten Türkiye yüzyılının ve geleceğimizin teminatlarından birisinin de Kastamonu olduğunu yüreğimize kadar hissediyoruz. Bu anlamda bugüne kadar bu yolda emeği geçmiş tüm Kastamonu'muza teşekkür ediyorum. İnşallah yarınları da beraber bu tarihimizden aldığımız özgüvenle inşa etme noktasında hep beraber devam edeceğiz" dedi.

"Özellikle orta ve yüksek teknoloji yatırımlarını öncelemeyi hedefliyoruz"

Teşviklerde teknoloji yatırımlarını öncelemeyi hedeflediklerini belirten İnan, "Bugün, son 10 senede hamle anlamında yakaladığımız ivmeyle dünyadaki birçok ülkeden ayrıştık. Bu ayrışmayı önümüzdeki dönemde hızlandırarak devam etmek istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu doğrultuda hem kurduğumuz teşvik mekanizmaları, iş adamlarımız takip etmişlerdir, çok yakın zamanda yeni teşvik sistemimizi açıkladık. Bu teşvik sisteminde gerçekten o ülkemizin orta ve yüksek teknolojiye olan ihtiyacını giderecek, çareler üretecek yeni mekanizmalar var. Bütün iş adamlarımızı il müdürlüklerimizle, ajans genel sekreterliklerimizle istişare ederek, doğru noktalarda teşviklerden yararlanarak özellikle orta ve yüksek teknoloji yatırımlarını öncelemeyi hedefliyoruz. Türkiye yüzyılının inşasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ana gündemlerimizden birisi de sanayi alanları master planıdır. Bu master planını hazırlarken haritaya baktığımızda Kastamonu ve civarı özellikle ön plana çıkan bir bölge" diye konuştu.

Kastamonu'da devam eden yatırımlarla ilgili de konuşan İnan, "Buranın Karadeniz'e olan yakınlığı, kendi doğal kaynakları, özellikle ahşap bazlı birikimi ve doğal kaynaklarının ön plana çıktığını görüyoruz. Bu doğrultuda hem çeşitli OSB projelerimiz, hem iktisat OSB projemiz, hem küçük sanayi sitesi projemiz ile Kastamonu'nun bir kabuğunu çatlatma evresine geçtiğini gösteriyor. İnşallah Allah nasip ederse hem Araç-İhsangazi OSB'nin hızlandırılmasını, orada dördüncü, beşinci bölge arasındaki teşviklerde OSB'nin bütününün aynı teşvikten yararlanması noktasındaki desteğimiz sürecek. Merkez OSB'deki genişlemeyle ilgili kamulaştırmadan tamamını karşılayamazsak bir miktar kamulaştırma desteğimiz yine Orman Ürünleri İhtisas OSB'nin Kastamonu'nda kurulması için yer teslimi çalışmalarına inşallah başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı İnan, yaklaşık 9 yıldır yapımı bekleyen S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin projesinin tamamlandığını ifade ederek, "Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitemizin projesi son aşamaya geldi. Bu yılın son üçüncü çeyreğinde ihalesini yapıp, dördüncü çeyreğinde de hızlı bir şekilde inşaatına başlayacağız. Yılsonuna kadar şantiye belli bir yere gelmiş olur inşallah. Tam net ihale tarihini vermek zor tabii ama üçüncü çeyrek bitmeden ihalesi biter, dördüncü çeyrekte de inşaatına başlamış oluruz inşallah" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Oruç Baba İnan, kastamonu, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'ya Sanayi Yatırımları Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

13:04
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
19:27
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
19:06
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
18:17
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
17:24
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
17:00
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 13:56:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'ya Sanayi Yatırımları Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.