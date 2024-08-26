Katar, Kuveyt'e yıllık 3 milyon ton LNG tedarik edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Katar, Kuveyt'e yıllık 3 milyon ton LNG tedarik edecek

Katar ve Kuveyt arasında yapılan anlaşma ile Katar, Kuveyt'e yıllık 3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik edecek. Katar'ın LNG ihracat kapasitesi ise 77 milyon tondan 142 milyon tona çıkarılacak.

26.08.2024 16:16
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Katar'dan Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edilmesi için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

QatarEnergy'den yapılan açıklamaya göre, şirket ile Kuwait Petroleum Corporation arasında 15 yıl süreli LNG tedarik anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında Katar, Ocak 2025'ten itibaren Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG ihraç edecek.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar'ın mevcut doğal gaz sıvılaştırma kapasitesi, yıllık 77 milyon ton seviyesinde bulunuyor. Katar hükümeti, bu kapasiteyi 2030'a kadar 142 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Katar, 2023'te 78,5 milyon tonla en fazla LNG ihraç eden 3. ülke olmuş, küresel LNG arzı geçen yıl 395 milyon ton olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Katar, Kuveyt'e yıllık 3 milyon ton LNG tedarik edecek - Son Dakika

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