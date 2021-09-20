En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,65 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,63 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,465670 -1,15 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091662 -0,65 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,646101 -0,63 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046247 -0,63 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,818645 -0,60 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,783813 -0,56 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,198006 -0,52 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,982400 -0,46 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057655 -0,38 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,286283 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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