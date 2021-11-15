Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,78 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,69 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" ve yüzde 0,59 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,149703 -0,78 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,113932 -0,69 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021901 -0,59 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032676 -0,56 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,085757 -0,35 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,052254 -0,32 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,058084 -0,29 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,685338 -0,22 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 11,748670 -0,21 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044157 -0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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