En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,89 ile "TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu", yüzde 1,68 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|2,293320
|-2,89
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,162172
|-1,68
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,236872
|-1,55
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,224445
|-1,49
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,406069
|-0,84
|Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon
|1,366869
|-0,35
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,163459
|-0,32
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,266435
|-0,08
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,833473
|-0,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230102
|-0,07
Kaynak: AA
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