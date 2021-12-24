Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|4,911200
|-7,68
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,091722
|-7,51
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,064882
|-7,50
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,852595
|-7,44
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,934126
|-7,38
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.077,356916
|-9,14
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|66,019751
|-8,81
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|57,507946
|-8,53
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|53,417030
|-8,33
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|17,681144
|-0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,138344
|-8,86
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,302389
|-8,05
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,085649
|-7,95
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,065259
|-7,88
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048188
|-7,49
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,128621
|-7,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|250,705863
|-7,51
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,196468
|-7,50
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,085870
|-7,28
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,143401
|-6,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,450692
|-7,73
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|1,978660
|-7,72
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,131283
|-7,69
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,134638
|-7,14
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,231346
|-7,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,044066
|-8,74
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|4,788853
|-7,94
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,673358
|-7,45
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,088411
|-7,35
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|4,322219
|-7,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,054405
|-7,96
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,363627
|-7,68
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,092140
|-7,53
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,154933
|-7,48
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,078415
|-7,48
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi