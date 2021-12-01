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Katmerciler, Eren 4x4 aracıyla Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

Katmerciler, Eren 4x4 aracıyla Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne katılacak

01.12.2021 10:21
Katmerciler, Eren 4x4 aracıyla Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne katılacak

Türkiye savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle 7-8 Aralık tarihlerinde Ankara'da ilk kez düzenlenecek Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne katılacak.

Türkiye savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle 7-8 Aralık tarihlerinde Ankara'da ilk kez düzenlenecek Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sergi alanında geniş savunma portföyüyle tedarik, bakım, onarım, destek konularındaki kabiliyetlerini tanıtacak olan Katmerciler, İstanbul'daki IDEF'21 Savunma Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan Eren'i de katılımcılarla buluşturacak.

4x4 Meskun Mahal Müdahale Aracı Eren'e adı, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon-Maçka'da henüz 15 yaşındayken terör örgütü tarafından katledilen Eren Bülbül'ün adını yaşatmak üzere verilmişti.

250 beygir gücündeki zırhlı araç Eren 4x4, düşük silueti, dar ve kısa gövdesi, kısa dönüş yarıçapı ile meskun mahalde yüksek manevra ve performans sergileyecek yapıda bulunuyor.

Araç, yüksek karın altı mesafesi, üstün tırmanma ve yan eğim kabiliyetleri, yüksek yaklaşma ve uzaklaşma açılarıyla dikkati çekiyor.

Yüksek balistik korumaya sahip araç, hafif monokok gövde yapısına karşın, kullanılan zırh teknolojisiyle mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sağlıyor.

Güçlü motoru, tam otomatik şanzımanı, alçak ve yüksek hızlı devir olmak üzere iki hızlı transfer kutusu ve diferansiyel kilit sistemine sahip dingillerle donatılan araç, her tür arazi koşullarında kullanıcıya konfor ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Uzaktan kumandalı stabilize silah sistemiyle hareket halinde ve hareketli hedeflere atış yapabilen Eren'de otomatik hedef takip sistemi yer alıyor.

Eren 4x4'te gece-gündüz görüşü, balistik hesaplama, mesafe ölçme, bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları, mühimmat sonu uyarısı, ihtiyaç halinde manuel kullanım imkanı, yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon, patlak-gider lastik gibi donanımlar da bulunuyor.

Katmerciler, Eren 4x4 aracıyla Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne katılacak
Katmerciler, Eren 4x4 aracıyla Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne katılacak

Türkiye, Tragger, Aralık, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Katmerciler, Eren 4x4 aracıyla Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Katmerciler, Eren 4x4 aracıyla Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
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