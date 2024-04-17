Kauçuk Avrasya Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Ekonomi

Kauçuk Avrasya Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre 20 Nisan'a kadar sürecek etkinlikte 140'ın üzerinde yerli ve yabancı katılımcı firma, yenilikçi ürün ve teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Kauçuk Avrasya, ilk günden yurt içi ve yurt dışından yoğun bir ilgi gördü. Fuar, ikinci ve üçüncü günündeki panellerle de ziyaretçilere kauçuk sektöründe küresel mevzuatlara uyum, yerel koşullar ve sürdürülebilirlik konularında bilgi edinme fırsatı sunacak.

Kauçuk endüstrisinin önemli oyuncularını buluşturarak yarının sorunlarına çözüm aramayı ve geleceği şekillendirmeyi hedefleyen Kauçuk Avrasya Fuarı, gerçekleşen resmi açılış töreniyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Fuar, kauçuk mamullerinden hammaddelere, makinelerden laboratuvar teknolojilerine kadar sektörün tüm alanlarını kapsıyor. Ziyaretçiler, binlerce çeşit ürünü tek bir çatı altında inceleme ve sektördeki yenilikleri yerinde takip etme fırsatı bulacak.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Kauçuk Derneği işbirliğiyle bu yıl 11. kez düzenlenen buluşma, Avrasya'daki tek sektör fuarı olarak sektörün nitelikli profesyonellerini ve katılımcılarını bir araya getirerek önemli ticari iş birliklerine olanak tanıması açısından kritik bir öneme sahip.

Açıklamada açılış törenindeki konuşmasına yer verilen Kauçuk Derneği Başkanı Özcan Doğu Kaya, kauçuk sektörünün, gerek kendisi gerek çarpan etkisi dedikleri etrafındaki diğer sektörleri etkilemesiyle ülkenin kalkınmasında çok büyük rol oynayan önemli bir sektör olduğunu belirterek, "2023'te 3,6 milyar dolarlık ihracata ulaşmış durumdayız ve burada tasnif dışı kauçuk ürünlerde ihracat birim fiyatımız kilogramında 6,6 dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ortalamasının 1 dolar seviyesinde olduğunu düşündüğümüz zaman kauçuk ürünlerinde 6,6 dolar ihracatımızın ne kadar yüksek katma değer olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Yeşil dönüşüm bizim sektörümüzde de çok önemli bir rol oynamaya başlamıştır"

Dijital ve yeşil dönüşüm konularının sektör ve bütün sanayi için çok büyük fırsatlar barındırdığının altını çizen Kaya "Yapay zekayla bir çok konu, üretim alanı ve satış kanalları dönüşecektir ve dönüşmektedir. Bunu gözlemliyoruz. Bununla beraber yeşil dönüşüm bizim sektörümüzde de çok önemli bir rol oynamaya başlamıştır."değerlendirmesinde bulundu.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Kauçuk Fuarı'nın bir önceki fuara kıyasla büyüme gerçekleştirdiğini aktardı.

Fuarın birden fazla sektöre de ihracat konusunda destek olacağını düşündüklerini ifade eden Ersözlü, "Kendi konusunda sektörün en önemli üreticilerinin bulunduğu fuarda, sekiz bin üzeri profesyonel ziyaretçi katılımı gerçekleşecektir. Katılımcı firmalar arasında Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri bulunmaktadır. Fuarımızın ticari olarak gelişime katkı sunmasını temenni ederiz." açıklamasında bulundu.