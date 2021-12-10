Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,79 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" ve yüzde 0,10 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 8 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,091502
|-1,06
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,028438
|-0,79
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,072950
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,020879
|-0,10
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047690
|-0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028100
|-0,02
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014557
|-0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019676
|-0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi