Kayısı Analitik Verim Tespit Proje Toplantısı Malatya'da gerçekleştirildi

Kayısı Analitik Verim Tespit Proje Toplantısı, 4 Kasım tarihinde TARSİM'in ev sahipliğinde Malatya'da gerçekleştirildi.

Turgut Özal Üniversitesi ve Kayısı Araştırma Enstitüsü'nce, kayısı ürünü özelinde yürütülen projenin sonuçlarının görüşülmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki ekip ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Doğal Afetler Çalışma Grup Sorumlusu Hürriyet Keçeli, Tarım Sigortaları Çalışma Grubu'ndan Mühendis Ali Şentürk, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Lütfi Pırlak, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ergün Doğan, Kayısı Araştırma Enstitüsü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Turgut Bozkurt, TARSİM eksperleri ve İşletici Şirket çalışanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdür Serpil Günal, tarım sigortalarında son derece önemli bir yeri olan kayısı ile ilgili istişarelerde bulunmayı, bu alandaki verim tespit yöntemlerini değerlendirmeyi ve Sistem açısından olumlu sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerinin altını çizerek; bu gibi organizasyonların, güvenin kuvvetlendirilmesinde, üretici ve yetiştirici memnuniyetinin arttırılmasında, TARSİM Sistemi'nin yaygınlaştırılmasında ve sigortalılık oranının arttırılmasında önemli bir payı olduğunu sözlerine ekledi.

Programın devamında, Prof. Dr. Ergün Doğan ve Ziraat Yüksek Mühendisi Turgut Bozkurt, Malatya'da yetiştiriciliği yapılan kayısılarda ağaç yaşı ve lokasyona göre verim aralıklarının belirlenmesi, verime etki eden faktörlerin ve bu faktörlerin ölçülebilirliklerinin ortaya konulması, sonuçların teknik ve aktüeryal açıdan değerlendirilmesi ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantı, genel değerlendirmenin ardından sona erdi. - MALATYA