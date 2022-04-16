Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı

16.04.2022 14:47
Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı

Önceki gece Malatya'da yaşanan zirai don nedeniyle kayısı bahçelerinde yaşanan hasar henüz netleşmedi ancak o gece bazı kayısı bahçelerinde donun boyutu kameralara yansıdı.

Önceki gece Malatya'da yaşanan zirai don nedeniyle kayısı bahçelerinde yaşanan hasar henüz netleşmedi ancak o gece bazı kayısı bahçelerinde donun boyutu kameralara yansıdı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Muhtarı Cengiz Yalvaç, açık unutulan fıskiyeden dolayı bazı kayısı ağaçlarını donduğunu belirtti. Yalvaç, hava koşulları nedeniyle Erkenek'te kayısı bahçelerinin dışında sebze ve tütünlerinde de dondan zarar gördüğünü ancak kayısı bahçelerindeki hasarın boyutunun ilerleyen zamanlarda anlaşılacağını belirtti.

Fıskiyelerinin açık unutan vatandaşın bahçelerinde ağaçların ciddi derecede donduğunu ve bu donan ağaçların da havanın ne derece soğuk olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Yalvaç, " Ayın 13'nü 14'üne bağlayan gece Erkenek'te yaşanan soğukluktan dolayı kayısıların ciddi bir şekilde zarar gördüğüne inanıyoruz. Geçen gece fıskiyelerini açık unutan vatandaşın bahçesi fışkıran sulardan dolayı ağaçlar ciddi bir şekilde buzlanma yapmış. Fıskiyeden akan suyun donması gecenin soğuk olduğunu gözler önüne sermiştir. Aynı zamanda ekmiş olduğumuz tütün ve sebze sedirleri de soğuktan ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Kayısıdaki don havaların ısınmasıyla belli olacak. Temennimiz kayısımızın zarar görmemesi. Çünkü ülke ve aile ekonomisine ciddi bir gelir sağlayan kayısımızın soğuk havalardan dolayı sürekli riskler yaşıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı
Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı
Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı
Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı
Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı

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Doğanşehir, Erkenek, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı - Son Dakika


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