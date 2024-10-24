Kayısı Çekirdeğinden 10 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayısı Çekirdeğinden 10 Milyon Dolar Gelir

Kayısı Çekirdeğinden 10 Milyon Dolar Gelir

Malatya'nın kayısı çekirdeği ihracatı 9 ayda 10 milyon dolar kazanç sağladı, yılsonu hedefi 5 bin ton.

24.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden kayısı çekirdeğinden 9 ayda 10 milyon dolar gelir sağlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, kayısı çekirdeğinden elde edilen gelir kent ekonomisine katkı sağladı.

Eylül ayında kayısı çekirdeğinden 880 ton ihracat karşılığında 2 milyon 360 bin dolar girdi sağlandı.

İç ve dış piyasada daha çok çerezlik olarak tüketilen kayısı çekirdeğinden 9 ayda 10 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısı çekirdeği ihracatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Kayısının meyvesi ve çekirdeğiyle ihracat ürünü olduğuna dikkati çeken Özcan, kayısıdan elde edilen döviz girdisini artırmak için çabaladıklarını dile getirdi.

Yıl sonuna kadar 5 bin ton ihracat hedefleniyor

Ağustos ayında 438 ton kayısı çekirdeği ihraç edildiğini hatırlatan Özcan, "Eylül ayında 880 ton kayısı çekirdeği ihracatı yaptık. Geçen yıla göre, bu yıl kayısı çekirdeği ihracatında hem miktar hem de daha fazla gelir elde etme hususunda önemli bir mesafe aldık. Yılın 9 ayında 3 bin 354 ton çekirdek ihraç ederek karşılığında 10 milyon dolarlık gelir elde ettik." dedi.

Son yıllarda üretim maliyetlerinin arttığını ve kayısı çekirdeği içinin üretim maliyetlerinin karşılanmasında üretici için önemli bir gelir olduğuna kaydeden Özcan, "Üretici kayısı çekirdeğinden önemli bir gelir elde ederek, maliyet kalemlerini düşürmekte. Yıl sonu kayısı çekirdeği ihracatını 5 bin tonla tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki 3 ay 1500 tonun üzerinde ihracat hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, İhracat, malatya, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayısı Çekirdeğinden 10 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:10:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kayısı Çekirdeğinden 10 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.