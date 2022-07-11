Kaymakam Aydoğan koza hasadına katıldı - Son Dakika
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Kaymakam Aydoğan koza hasadına katıldı

11.07.2022 12:43
Kaymakam Aydoğan koza hasadına katıldı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliğine yönelik yapılmış en büyük dut bahçesine sahip tesis Kaymakam Melih Aydoğan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen tarafından ziyaret edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliğine yönelik yapılmış en büyük dut bahçesine sahip tesis Kaymakam Melih Aydoğan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen tarafından ziyaret edildi.

Bakanlığın destekleriyle ile kurulan ve ilk kez üretime başlanan tesiste koza hasadı yapılırken, Kaymakam Aydoğan ve beraberindekiler işletme sahibi Nursen Kankotan'dan bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam Aydoğan, işletme sahibine bol kazançlar diledi. - TUNCELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Tunceli, Aydoğan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaymakam Aydoğan koza hasadına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaymakam Aydoğan koza hasadına katıldı - Son Dakika
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