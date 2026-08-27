Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür Büyükçiftlik’te buğday hasadına katıldı - Son Dakika
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Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür Büyükçiftlik’te buğday hasadına katıldı

Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür Büyükçiftlik’te buğday hasadına katıldı
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Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Büyükçiftlik beldesinde çiftçilerin buğday hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi ve bereketli sezon diledi.

Hakkari Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Büyükçiftlik beldesinde çiftçilerin alın teriyle yetiştirdiği buğdayın hasadına katıldı.

Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Büyükçiftlik beldesinde başlayan buğday hasadına katılarak çiftçilerin sevincine ortak oldu. Çiftçilerin aylar süren yoğun emeğinin ardından tarlalarda biçerdöverler çalışmaya başlarken, hasat sezonunun coşkusu da yaşandı. Kaymakam Hülür, üreticilerle bir araya gelerek tarladaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çiftçilerin alın teriyle yetiştirdiği buğdayların hasadına katılan Hülür, üretimin ve üreticinin önemine dikkat çekti. Yüksekova'nın tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Hülür, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Tarladaki hasat coşkusunun emeğin en güzel karşılığı olduğunu belirten Kaymakam Hülür, tüm çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Kaymakam Hülür'e Belediye Başkanı Çayan Çiçek ve beraberindekiler de eşlik etti.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür Büyükçiftlik’te buğday hasadına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür Büyükçiftlik’te buğday hasadına katıldı - Son Dakika
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